Pedro Pierluisi ya comenzó a disolver “administrativamente” su comité de campaña tras derrota en primarias

Concluido su término como gobernador, del que le quedan seis meses, el primer ejecutivo Pedro Pierluisi tiene pensado disolver su comité de campaña y desde ya empezó a gestionar trámites internos en esa dirección, dijo este lunes a preguntas de El Nuevo Día.

“No, en su momento eso se va a disolver, pero yo no estoy en ese proceso. Nosotros lo que estamos es más bien cumpliendo con todas las obligaciones, cancelando todos los contratos que no tenemos que tener, o sea, sí, disolviendo. Es un proceso de disolución. No hemos comenzado a hacer el proceso formal ante el contralor electoral, pero sí lo estamos haciendo administrativamente”, afirmó Pierluisi, quien aspiró a revalidar en el cargo, pero no recibió el favor del pueblo en las primarias del pasado 2 de junio.

“Yo no estoy ahora tomando ese tipo de decisión en cuanto a qué voy a hacer a futuro. Yo estoy concentrado en mi trabajo como gobernador por seis años y... adiós, seis meses y medio que me quedan como gobernador, y como me comprometí con el pueblo yo voy a estar hasta el último minuto cumpliendo con mi deber”, agregó luego de autocorregirse en cuanto al tiempo que le resta en La Fortaleza.

El contralor electoral Walter Vélez ha explicado que los aspirantes derrotados –encabezados por el gobernador– y que ocupan un puesto electivo no tienen disponible, hasta que finalice su término, la opción de disolver sus comités. Para Pierluisi, esa alternativa estará disponible a partir de enero cuando pase el batón de la gobernación a quien sea electo en noviembre.

Los postulantes que no prevalecieron en las primarias locales o en noviembre próximo no están obligados a liquidar sus comités de campaña, de acuerdo con la Oficina del Contralor Electoral (OCE). Pueden optar por mantenerlo o cambiar el comité a uno no definido.

Ahora bien, los políticos que quieran disolver su comité deben solicitarlo a la OCE a través de la plataforma Servicios en Línea. Para ello, tienen que haber cesado de recibir donativos, no tener gastos y ni deuda alguna.