El gobernador Pedro Pierluisi destacó hoy, jueves, las diferencias que percibe entre el alcalde de San Juan, Miguel Romero, frente a otros ejecutivos municipales que, según ha trascendido, están en la mirilla o son pesquisados por las autoridades federales.

“Yo lo que he visto es que el alcalde ha dado cara, ha negado las imputaciones, eso es diferente a lo que he visto en otros alcaldes”, sostuvo el gobernador.

Romero, de acuerdo con informes de prensa (Teleonce), sería investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) vinculado a la empresa J.R. Asphalt, que ha sido señalada por alegados actos de corrupción en varios municipios del país.

“Él (Romero) ha negado puntualmente las imputaciones. Está siendo bien específico. Lo que he visto es que el contralor electoral indicó en los medios que va a investigar el asunto para determinar si hubo una violación de la ley electoral. Pues veremos el resultado de esa investigación. Pero el alcalde insiste, primero, que como alcalde no hubo irregularidad alguna y que lo que haya sucedido cuando era senador, él insiste que no hubo ningún acuerdo ni promesa para recibir ese servicio o ese asfalto a cambio de una gestión oficial, que no hubo tal cosa”, señaló Pierluisi.

Romero dijo esta mañana en un medio radial (Radio Isla) que el asfalto que usó para pavimentar vías durante la campaña eleccionaria fue “un sobrante” de la empresa J.R. Asphalt. Sus declaraciones abren la puerta para que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) intervenga puesto que las corporaciones o compañías, no pueden hacer donativos de acuerdo a la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas. La OCE investigaría -en primer lugar- si el donativo fue a Romero como candidato a la alcaldía de San Juan o como senador, puesto que ocupó previo convertirse en alcalde.