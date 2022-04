Kia Rosario León, precandidata a la alcaldía de Guayama por el Partido Popular Democrático (PPD) acusó al representante y correligionario Luis “Narmito” Ortiz Lugo de hostigarla y perseguirla luego de que la mujer denunciara públicamente que el legislador es dueño de una propiedad en la zona protegida de la Reserva Federal Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas.

Ortiz Lugo también aspira a la alcaldía de Guayama y ha sido señalado por el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, por ser propietario de una residencia o terreno en la zona protegida.

En entrevista con El Nuevo Día, Ortiz Lugo dijo que es una “vil mentira” que él haya hostigado o perseguido a la mujer y también insistió que no tiene propiedad alguna en el sector Las Mareas, donde se ubica Bahía de Jobos.

Ortiz Lugo radicó una querella ayer contra Ramírez Irizarry en el PPD por la alegación que hizo sobre la supuesta propiedad de Ortiz Lugo en Salinas. La querella será atendida y resuelta por la Junta de Gobierno del PPD este próximo sábado, dijo el secretario general del partido, Ramón Luis Cruz Burgos.

Rosario León indicó, bajo juramento, que el 20 de abril se movió a la sede del PPD en Puerta de Tierra para presentar una declaración jurada en torno a su lugar de residencia y que, de regreso a Guayama, el conductor de una camioneta Ford comenzó a perseguirla a ella y a su acompañante en el vehículo.

Ya para el 20 de abril, Rosario León había revelado en una entrevista la información que tenía sobre la propiedad de Ortiz Lugo. De hecho, en la declaración jurada presentada ante el PPD la mujer sostiene que un excompañero sentimental suyo, a quien identifica como ahijado de Ortiz Lugo, manejó maquinaria pesada en abril del 2021 en una propiedad de Ortiz Lugo en el sector Las Mareas.

En la declaración jurada la mujer no alude a que tenga algún documento oficial que corrobore su alegación.

Según el relato de Rosario León, el 20 de abril y ya de camino hacia Guayama, la camioneta que supuestamente la seguía se detuvo a tres residencias de distancia de la suya en el sector Barrancas, de Guayama. En una declaración jurada, la mujer indica que fue su acompañante quien le dijo que Ortiz Lugo era la persona que les seguía y que se había acercado a la residencia de Rosario León.

Rosario León sostiene que tiene evidencia digital que respalda la versión de su acompañante. De hecho, radicó una querella en la Policía contra Ortiz Lugo ya que “tememos por nuestra seguridad”.

“Que la información contenida en la presente declaración, además de informativa debe ser recibida como querella contra el señor Luis Narmito Ortiz, la que debe ser investigada tanto en el aspecto de la visita a mi hogar en circunstancias sospechosas como su tenencia de un hogar en el sector Las Mareas antes de su posible certificación y evitar sorpresas futuras”, lee la declaración.

Cruz Burgos indicó a El Nuevo Día que nombró al exjuez Pierre Vivoni como oficial examinador de la querella que presentó Rosario León contra Ortiz Lugo. El también exsecretario de Corrección y Rehabilitación tiene la encomienda de resolver el asunto el lunes, cuando Rosario León también tendrá una audiencia ante la Comisión Calificadora de Candidatos.

“Tengo urgencia porque tengo que llenar la vacante en 30 días”, dijo Cruz Burgos.

Responde Narmito

Ortiz Lugo indicó a El Nuevo Día que el 20 de abril fue al sector Barrancas, en Guayama, pero a observa un lugar donde el mar aparentemente ha socavado una carretera.

Sostuvo que Rosario León alega que vive en el lugar, pero que eso no es cierto. “Sí llegué hasta el final de la calle 4, me estaciono, me bajé y miré un barranco que hay al lado del mar”, dijo Ortiz Lugo al precisar que allí habló con una mujer sobre lo que estaba ocurriendo. Esa mujer le contó que había perdido su esposo recientemente.

“Seguí hablando con unos vecinos que estaba reconstruyendo una casa”, abundó el legislador.

Ortiz Lugo negó que haya seguido a la mujer por la autopista y negó también que tuviera conocimiento de que su rival política había acudido ese día al partido.

“Eso es mentira”, dijo cuando se le preguntó si la siguió por la autopista.

Ortiz Lugo sí confirmó que la Policía lo llamó ese día y que supuestamente el agente le indicó que no se configuraron los elementos de un delito.

El representante por Salinas, Arroyo y Guayama aseguró que es falso que él haya preguntado por Rosario León en el lugar.

Sobre la supuesta propiedad que tiene en la zona, Ortiz Lugo insistió en que no es cierto, aunque reconoció que José William García Colón, el hombre que Rosario León identificado como su ahijado, sí es su pariente.