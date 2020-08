Líderes de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) asumieron esta tarde posturas encontradas en cuanto a la suspensión o continuación de la votación en las primarias de hoy, en las que la desorganización ha sido campante.

Por el PNP, el precandidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, coincidieron en que la votación debe continuar, aunque reconocieron los traspiés en el proceso y los tildaron de inaceptables.

“No hay base legal alguna para la suspensión de las primarias de hoy. Yo estoy haciendo ese reclamo ahora. Yo estoy diciendo que se contabilicen esos votos hoy. Que aprieten esos botones y se contabilicen esos votos”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

“A los votantes, les pido que, si sus centros están abiertos, que salgan a votar. Ese voto de ustedes lo tienen que hacer hoy, pues la decisión es que los votos en esos centros que recibieron las papeletas culminarán hoy y después no podrán votar en la fecha nueva que decidan. Tienen que salir a votar hoy, porque si no, perderán su derecho”, agregó el también ex comisionado residente.

González expresó, por su parte, que la votación debe completarse hoy mismo pues, a su juicio, le haría más daño a Puerto Rico suspender el proceso hasta el próximo domingo, como se ha planteado.

“No se pueden suspender las primarias. El daño es mayor. Que se extiendan la votación en los colegios; eso es lo prudente y sensato”, dijo la comisionada.

Por el PPD, el precandidato a la gobernación y alcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, también afirmó que la votación debe continuar.

“Populares: No habrá retraso que detenga la voluntad del pueblo popular. Nos mantendremos en los colegios y votaremos porque nada ni nadie nos quitará el triunfo para lograr la Segunda Transformación que el país reclama. Con paciencia y voluntad, triunfaremos”, publicó Delgado Altieri en su cuenta en la red social Twitter.

De esta forma, Pierluisi, González y Delgado Altieri se apartaron de las declaraciones de los presidentes del PNP y el PPD, Thomas Rivera Schatz y Aníbal José Torres, quienes, en conferencia de prensa conjunta, le recomendaron al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, completar la votación en los centros que sí recibieron hoy los materiales y suspender el proceso hasta el próximo domingo en aquellos a los que no llegaron las papeletas.

Los precandidatos a la gobernación por el PPD Eduardo Bhatia y Carmen Yulín Cruz sí se unieron a la postura de los presidentes de ambas colectividades, y pidieron detener la votación.

En opinión de Bhatia, el desempeño de la CEE en las primarias es “una burla al proceso democrático” de Puerto Rico.

Cruz dijo, entretanto, que las primarias deben posponerse para el sábado o domingo de la próxima semana.

“(La gobernadora) Wanda Vázquez ha asesinado la democracia del pueblo de Puerto Rico”, estableció la también alcaldesa de San Juan cuando llegó a su colegio de votación Cupey. También, acusó a la primera ejecutiva de querer “robar” la elección a la candidatura por la gobernación del PNP a Pierluisi.

Cuestionada sobre qué pasaría con los votos que se emitieron hoy, Cruz respondió que deben anularse y que los ciudadanos tengan la oportunidad de acudir a las urnas otra vez.

Sobre toda esta controversia, la gobernadora optó por asumir una postura –al parecer– neutral. Vázquez no pidió categóricamente la cancelación de las primarias, pero dijo que está atenta a cualquier determinación al respecto.

“Se tiene que atender este asunto de inmediato y analizar las alternativas que sean para que se garantice de forma absoluta el derecho constitucional de todos los electores de los precintos que aún no han salido los camiones para que puedan ejercer su voto en las primarias de ley”, escribió la mandataria en Twitter.