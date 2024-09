Presidenta alterna de la CEE anticipa que las solicitudes de voto adelantado se quedarán por debajo a las 210,000 de 2020

“ En efecto, no se va a concretar (ese estimado). No va a haber un aumento de ese 25% porque ya anoche (domingo) rondábamos por los 150,000 aproximadamente de solicitudes de voto adelantado. Evidentemente, nosotros estuvimos, ante el 2020, en un voto adelantado de 210,000. Anoche, los números no llegaron a 200,000″, afirmó la funcionaria.

“¿Quién más puede, junto a esta presidenta, informar de manera correcta, de manera oficial, la información con relación a los trabajos que se hacen en la Comisión? Esta presidenta y los comisionados. No hay otra fuente oficial de la Comisión que no seamos nosotros seis. No puedo entrar a evaluar cuál es la intención u objetivo. Definitivamente, no, pero tenemos que remar juntos”, afirmó Padilla Rivera en entrevista con El Nuevo Día.