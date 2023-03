Ponce.- De cara a las próximas elecciones generales, a celebrarse en noviembre de 2024, el Proyecto Dignidad (PD) abrió hoy sus candidaturas a nivel regional, tras hacer un repaso de sus logros y anunciar que aspira a asegurar más puestos electivos.

Durante su convención anual, el PD ofreció una serie de talleres educativos para miembros “bonafide” interesados en aspirar a un puesto político bajo la colectividad. Mientras, sus dirigentes destacaron algunas de las áreas que urgen atención, incluso antes de los comicios.

“Desde hoy hasta el 2024, trabajaremos para ganar”, expresó la senadora Joanne Rodríguez Veve ante unos 600 asistentes de la actividad, celebrada en el Complejo Ferial de Ponce.

La senadora por el Partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodriguez Veve. (XAVIER GARCIA)

“Corramos para ganar”, fue el lema del evento, en el cual se observó a los participantes ondeando banderas alusivas al partido durante los discursos de sus portavoces, especialmente cuando mencionaban las venideras elecciones.

“Tengo el convencimiento, señores, de que podemos ganar. Lo he dicho en la radio y la televisión. Hicimos historia, estamos haciendo historia y volveremos a hacer historia”, dijo, por su parte, el doctor César Vázquez Muñiz, presidente del PD, en el cierre del evento.

Como parte de una lista de situaciones que, a su juicio, causan indignación, el cardiólogo mencionó la deuda pública, así como que los políticos utilicen “frases piadosas y lenguaje religioso”, especialmente cuando se acercan las elecciones.

“Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan”, dijo, mientras simpatizantes lo aplaudían efusivamente y gritaban “pa’ fuera”, “no más” y “se acabó”, entre otras frases de rechazo a políticos de turno.

El doctor César Vázquez Muñiz, excandidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad. (XAVIER GARCIA)

Vázquez Muñiz advirtió que no puede haber cláusulas de confidencialidad cuando se manejan fondos públicos. La transparencia, abundó, es el “antídoto de la corrupción”.

Añadió que se necesitan enmiendas a la Ley de Alianzas Público Privadas y que el gobierno de turno no siga vendiendo al país. El PD, señaló, propone “lo mejor de dos mundos”, lo que definió como acceso libre a la economía de Estados Unidos, pero manteniendo una cultura propia.

Mientras, Rodríguez Veve indicó en su mensaje que, desde su silla en el Senado, ha impulsado la defensa de la familia y las libertades fundamentales.

“Hacemos lo que decimos, no importa lo que diga una encuesta y no importa si es o no es políticamente correcto. Porque nuestro obrar está guiado por la fuerza de nuestras convicciones”, precisó.

Por otro lado, comentó que ha logrado la aprobación en ley de 10 medidas legislativas de su autoría. Entre los temas que ha trabajado, mencionó la energía, medidas anticorrupción, la familia y salud. “Hemos logrado esto con solo dos legisladores, imagínense si fuéramos más”, enfatizó.

Este sábado, se anunció que el PD aspira tener candidatos a legisladores municipales en los 78 municipios y todas las alcaldías, así como 16 senadores y 40 representantes de distrito.

Por su parte, la representante Lisie Burgos Muñiz destacó igualmente en su mensaje la labor que ha realizado en la Cámara de Representantes.

“Son testigos de cómo he enfrentado, sin temor, la ideología de género, sin entrar en negociaciones que laceren nuestros principios como colectividad, a pesar de los escarnios”, planteó.

La representante por el Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz. (XAVIER GARCIA)

Según Burgos, la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que preside “está en el ‘top 10′′ de las mejores comisiones de la Cámara”.

“Soy una mujer que no solo ya peina canas, sino que, ante los ataques, burlas e inventos, tengo una coraza de ‘stainless steel’ celestial”, sostuvo, al anticipar le interesa trabajar en contra de la trata humana y a favor de que los jóvenes del país no tengan que buscar oportunidades fuera de Puerto Rico.