“Que se investigue”: Rosa Seguí confirma que se activó protocolo de agresión sexual en Victoria Ciudadana

“Insisto que cualquier persona de mi campaña que haya confiado en mí, sepa que actué conforme a esa confidencialidad. Lo que me pidieron que yo hiciera, fue con su autorización (de la víctima). Se cumplió con todos los procesos que requieren la validación y acompañamiento de la persona ”, dijo, al señalar que el PPD no debió plantear la denuncia, presuntamente, sin el consentimiento de la víctima.

“Puedo asegurar, en los casos que he tenido que atender, recibir y manejar, que garantizo el acompañamiento, la validación y su autonomía. Si una persona no me concede el privilegio de hablar, no lo puedo hacer. No sé si la persona afectada ha dado el consentimiento para todo lo que se está expresando públicamente”, aseguró, en tanto, Seguí.