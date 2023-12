A 23 años de su elección, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, se apresta a buscar la reelección al que, anticipó, sería su último cuatrienio frente a la “Ciudad del Chicharrón”.

Después de analizar los escenarios políticos posibles, así como los proyectos pendientes, Rivera Cruz decidió que este –de recibir el favor de los ciudadanos– será su último cuatrienio. En entrevista con El Nuevo Día, el ejecutivo municipal, una de las figuras más respetadas dentro de las filas del Partido Nuevo Progresista (PNP), descartó también una futura candidatura a la gobernación.

Admitió, sin embargo, que llegó a considerar dirigir el país tras la renuncia de Ricardo Rosselló, en 2019, luego de revelarse el contenido del chat que mantenía con otros funcionarios de su administración, en el que el grupo vertía comentarios insultantes y homofóbicos.

“En un momento dado, cuando surgió lo del año 2019, lo pensé (ir tras la gobernación), pero se dieron una serie de situaciones particulares que entendí que no iba a ser posible. Por tal razón, me dediqué a ayudar a los que estaban hasta que terminó el cuatrienio y me concentré, entonces, en el trabajo de la ciudad”, indicó Rivera Cruz, quien ya entregó los documentos requeridos ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El alcalde conversó con este medio en uno de los más recientes negocios que se han establecido en el casco urbano de Bayamón. De inmediato, comenzó a hablar de los nuevos proyectos para el área, que van desde la llegada de más establecimientos hasta la ampliación de algunos ya existentes, así como de la restauración de espacios para el desarrollo de vivienda.

“Ya no (considero la gobernación). Sí te puedo decir lo siguiente: no tengo ningún inconveniente en ayudar a cualquier persona que me pida ayuda en lo que pueda asistirle, porque uno no lo conoce todo. Si la próxima gobernadora quiere que le ayude en algunas áreas, no voy a tener ningún inconveniente en asistirle y ayudar, siempre que sea para bien de Puerto Rico’”, dijo.

Rivera Cruz respalda a la comisionada residente Jenniffer González en sus aspiraciones a la gobernación bajo la insignia del PNP, contienda en la que se enfrenta al gobernador Pedro Pierluisi.

Desde el año pasado, Rivera Cruz se cuestionaba si debía permanecer frente a la ciudad por un cuatrienio adicional a partir de enero de 2025. De hecho, su padre y exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, así se lo había pedido para que sobrepasara su récord de 24 años, como compartió en una conversación previa con este medio.

Presenta prioridades

Tras descartar la gobernación y decidir que permanecerá frente a Bayamón por un cuatrienio más, si así el pueblo lo decide, Rivera Cruz se concentra en la inversión de la totalidad de los fondos federales asignados, en finalizar la digitalización del Municipio y pagar la deuda pública, que estimó en $80 millones.

Rivera Cruz busca que la deuda pública esté salda para 2025, lo que le permitiría a la ciudad tener unas finanzas mucho más sólidas y crear un fideicomiso que le permita al ayuntamiento autofinanciarse. “Le va a permitir al municipio poder negociar con la banca los financiamientos a mejores intereses o, si el mercado se volviera a caer, que la ciudad esté totalmente protegida”, indicó.

Dijo que Bayamón recibió más de $80 millones a través de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés), los cuales se están invirtiendo, mayormente, en proyectos de acueductos y alcantarillados, tal como dispone el estatuto. Otra partida dentro de este dinero se está usando para la compra de baterías de almacenamiento de energía para la población de más de 65 años.

Ramón Luis Rivera Cruz (foto) respalda a la comisionada residente Jenniffer González en sus aspiraciones a la gobernación bajo la insignia del PNP. (Vanessa Serra D’az)

“La ciudad llegó a un punto que lo que tiene que hacer es modernizar lo que tiene y mantener la infraestructura. Nosotros tenemos ya, por ejemplo, el 75% de las calles de Bayamón reacondicionadas y nos falta todavía el otro 25%. Eso es parte del plan para los próximos cuatro años”, expuso.

La rehabilitación y repoblación del casco urbano –que comenzó hace 15 años– sigue siendo un proyecto en desarrollo. El establecimiento de un “pequeño supermercado” y de una farmacia donde los residentes de la zona puedan adquirir sus artículos de primera necesidad están en agenda. “Ahora mismo, hay alrededor de unas 15 ofertas culinarias dentro del casco urbano, lo cual nos hace interesante”, expuso.

En el área rural, anticipó el desarrollo de dos proyectos agrícolas, uno de los cuales va dirigido a la siembra de café.

Insistió en que, a nivel estatal, los gobiernos deben promover el trabajo en equipo, reformar el proceso de otorgamiento de permisos e inyectarle agilidad a la operación gubernamental. “Dejamos que, a través del tiempo, el gobierno se convirtiera en una mole burocrática gigantesca que no se mueve”, opinó.

En cuanto a la operación de los municipios, Rivera Cruz apostó a la creatividad de los alcaldes para asegurar su funcionamiento y los servicios esenciales ante los recortes que se anticipan a sus finanzas, aunque “reconoció que “pudiera ser inevitable” la fusión de pueblos. “A largo plazo, eso pudiera ocurrir, es una realidad. Va a depender de cada ejecutivo municipal, de cómo reinventa la economía de su pueblo”, afirmó.

Entre otras cosas, Ramón Luis Rivera Cruz se concentra en la inversión de la totalidad de los fondos federales asignados. (Vanessa Serra D’az)

De recibir el favor de los bayamoneses y completado el próximo cuatrienio, ¿qué le gustaría hacer?

“Me encantaría seguir ayudando en aquellas áreas que uno pueda ayudar. Uno puede ayudar en una institución sin fines de lucro, uno puede ayudar desde alguna junta de gobierno, uno puede ayudar como asesor en los municipios que así lo quieran...”, dijo.

O sea, ¿qué no se ve en otro cargo público?

“Es correcto, (me veo) ayudando desde afuera o me puedo ir al sector privado”.

¿Ha pensado quién podría ser su sucesor?

“Eso lo vamos a dejar sobre la mesa, por ahora”.