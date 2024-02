Representante Ángel Fourquet: “Yo sigo siendo candidato a la reelección por el Distrito 24 de Ponce”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El representante por el Distrito 24, Ángel “Tito” Fourquet, la figura principal que se menciona para sustituir la candidatura del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, indicó el lunes que sigue enfocado en su trabajo legislativo y en sus intenciones de regresar a la Cámara, pero reafirmó que -de surgir la vacante- “estaría considerando” asumir la postulación.

No obstante, indicó que de ser este el panorama político para el Partido Popular Democrático (PPD), preferiría que la colectividad opte por los “procesos más democráticos posibles” para determinar cómo ocupar la vacante.

“Pedí que, si había una contingencia de sustitución, fuesen los procesos más democráticos posibles, que fuese una primaria abierta que se celebrara el 2 de junio, el mismo día de la primaria de ley y que fuera avalada por el pueblo ponceño”, aseveró el legislador durante un aparte con la prensa en medio de una vista pública de la Comisión de Vivienda de la Cámara, que evaluaba el proceso de repartición de vales del Programa Nueva Energía.

“Yo fui avalado en primarias, fui avalado en elección y para mí es bien importante tener el consentimiento del electorado ponceño, no en cuartos oscuros, no en juntas de delegados, que fuera un proceso abierto. Esas peticiones las hice por escrito y se me honró”, agregó.

Fourquet es uno de los tres firmantes -junto a Irizarry Pabón y el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz- de un acuerdo en el que el suspendido alcalde Irizarry Pabón se comprometió a retirar su postulación a la reelección si el tribunal encontraba causa para juicio o suspendía la vista preliminar más allá del 28 de febrero. La semana pasada, el inicio de la vista preliminar en su contra se aplazó para el 14 y 15 de marzo.

El pacto se dio a conocer tras un “proceso de diálogo” entre Irizarry Pabón, el liderato popular de Ponce y el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz. “En estos momentos el candidato oficial del PPD y el único candidato certificado es el alcalde actual Irizarry Pabón. Mi presencia en las conversaciones, en los acuerdos, en todo lo que se habló públicamente, era una contingencia una vez estuviese establecido que él no pudiera continuar como candidato. Eso no ha ocurrido”, dijo.

Fourquet opinó el lunes que los términos contemplados en el acuerdo “no debieron haberse hecho públicos”. “No estoy promoviendo la vacante, no quiero que surja la vacante. Yo quiero que en esto se dé toda oportunidad de resolverse de la forma más estable posible para la ciudad de Ponce y para el partido. Por ende, estoy promoviendo que se den esos espacios para el diálogo, que no se llegue a conclusiones, que no brinquen al charco antes de llegar”, apuntó.

En expresiones realizadas el domingo, el secretario del PPD estableció que, de surgir la vacante, la colectividad podría ocuparla a través de diversos mecanismos, incluyendo por vía de la Junta de Gobierno, que fue el caso cuando el fenecido representante Héctor Ferrer Ríos tuvo que dejar a un lado sus aspiraciones a la alcaldía de San Juan. Entonces, el organismo rector eligió a Carmen Yulín Cruz como sustituta.

“Es una situación compleja, reconozco que no controlo todo aquí, puedo hacer mi solicitud, el partido puede tener su deseo. Muchos de los términos son establecidos por la Comisión Estatal de Elecciones, por ley, que pudieran tener un efecto sobre lo que decida y eso tengo que reconocerlo”, declaró.

Fourquet no se mostró preocupado por la posibilidad de una candidatura que limite su tiempo de campaña y aseguró contar con el favor de sobre 60 mil ponceños. Como parte de su escaño legislativo, Fourquet solo acumula votos en la Ciudad Señorial.

”Mi campaña ya está dirigida al mismo electorado, en su gran grueso. Tengo la dicha que las encuestas me avalaron ampliamente sobre otros compañeros y significa que tengo un arraigo positivo en la población ponceña. Así que no quiero decir que esa parte no es importante, pero... yo asumo el riesgo... a veces lo correcto no es lo más conveniente, pero sigue siendo lo correcto”, respondió

Abordado sobre si mantiene buena comunicación con el liderato del PPD e Irizarry Pabón, Fourquet comentó que recientemente han hablado “en más de una ocasión”.

“Siempre dije, y reitero, que si el alcalde está disponible para aspirar, lo voy a apoyar. Él merece una oportunidad de defender su silla”, expresó.

La investigación sostiene que Irizarry Pabón solicitó dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020. Aún no se ha especificado el paradero de los $20,000 restantes, que, según el testimonio del agente investigador Miguel Fonseca, pudieron haberse consumido en gastos de la oficina médica del también galeno.