---

El delegado congresional por la estadidad Roberto Lefranc Fortuño confirmó que aspirará, en las próximas elecciones generales, a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP) y, de resultar electo, adelantó que abogará por la clase trabajadora y procurará que no se aprueben más impuestos que le afecten.

“Hago este paso adelante porque quiero trabajar por la clase media, la clase trabajadora. Para mí, hace mucho tiempo que, en la Legislatura, no hay alguien que represente los intereses del puertorriqueño que, a diario, se levanta a trabajar, y yo quiero poder llegar a esa gente”, apuntó Lefranc Fortuño, de 28 años de edad.

El político, que respalda a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en su intento de acceder a la candidatura a la gobernación por el PNP, dijo que, “cada día, el dólar le rinde menos al puertorriqueño”.

“Voy (a la Cámara de Representantes) en la línea de que ni un solo aumento, ni un solo impuesto más. No quiero favorecer ni aumentos ni impuestos. Creo en bajar los impuestos. Creo que, si bajamos los impuestos, la economía en general crece. Esa es la línea. La clase media trabajadora lo que necesita es que le quiten el guante de encima”, recalcó.

Promete escuelas nuevas

Mencionó, además, que impulsaría la construcción de nuevas escuelas que sustituyan las existentes utilizando fondos propios del Departamento de Educación y los asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), los cuales, a su juicio, pudiesen ser redirigidos.

“El Departamento de Educación tiene el presupuesto más grande de todas las agencias. Es cuestión de poderlo dividir estratégicamente. Tener un programa para decir: ‘de aquí a 15 años, vamos a reconstruir, vamos a hacer todas las escuelas nuevas’”, expresó Lefranc Fortuño, quien elogió la iniciativa impulsada por su primo segundo, el exgobernador Luis Fortuño, bajo el nombre de “Escuelas del Siglo 21″.

“He visitado las escuelas. He visto salones que no tienen aire acondicionado, que no tienen ventilación apropiada. No tienen abanicos... Son estructuras que no están diseñadas para la tecnología que tenemos hoy”, agregó, no sin antes precisar que este tema le toca “de cerca” porque su madre es maestra retirada.

“Veo un vacío de liderato”

Lefranc Fortuño fue una de las seis personas electas, en 2021, como parte de la llamada Delegación Congresional de Puerto Rico. Cada delegado tiene un sueldo anual de $90,000 y hasta $30,000 en reembolsos por gastos relacionados con su trabajo.

Indicó que, con su aspiración a un escaño cameral, no busca hacer de la política una carrera.

“La realidad es que yo soy contable de profesión. Nunca vislumbré una carrera política. Realmente, surge porque veo un vacío de liderato donde los jóvenes no se sienten identificados con sus líderes. Yo decido dar un paso al frente. Vislumbro (estar en la política activa) unos años, proponer mis ideas, adelantar la legislación en las ideas que comento. Esa es mi meta. No vislumbro una carrera (política)”, aseguró.

Entre los seis cabilderos por la estadidad -aunque solo cuatro siguen activos-, Lefranc Fortuño es el que más reembolsos de gastos ha tenido por estar más presente en Washington D.C.

“Soy el que más tiempo ha estado en Washington, pues mis reembolsos y mis gastos van de la mano con mi trabajo”, afirmó, tras mostrarse despreocupado ante la posibilidad de que las críticas al desempeño y los gastos de los delegados afecten sus nuevas aspiraciones.

“En cuanto a las críticas para la delegación congresional, cada delegado tiene que responder de manera individual por su gestión. En mi caso, yo me siento orgulloso del trabajo que he realizado”, sostuvo.

“El logro más grande, como delegado congresional, es que, por primera vez en nuestra historia, tenemos más de una voz en la capital federal abogando por el tema del status, abogando por la estadidad”, abundó Lefranc Fortuño.

La Delegación Congresional de Puerto Rico finaliza sus funciones en diciembre de 2024. De ser electo en los próximos comicios, Lefranc Fortuño juraría al cargo en enero de 2025. En el ínterin, señaló, haría campaña los fines de semana para no descuidar sus labores como cabildero por la estadidad.

“Similar a como trabaja la comisionada residente que, cuando estamos en sesión, estamos en el Congreso, y cuando estamos en receso, pues podría estar en Puerto Rico”, puntualizó.