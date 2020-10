La candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López, presentó hoy, domingo, su propuesta para el desarrollo del deporte en la ciudad capital, la cual está centrada en la recuperación y rehabilitación de los espacios recreativos y deportivos, así como en darle continuidad a la visión de desarrollo que había para los predios del estadio Hiram Bithorn.

El programa, denominado “San Juan se recrea y compite”, fomenta, además, un estilo de vida saludable a través de la promoción de la actividad física y una buena nutrición. “En el momento en que estamos viviendo es bien importante que la gente se recree, que las personas hagan ejercicios y que tengan los espacios suficientes y adaptados para llevarlos a cabo”, sostuvo la candidata en una conferencia de prensa.

Las cinco áreas de enfoque de la propuesta de López incluyen las áreas de: recreación accesible y programada, desarrollo del deporte, arreglo y fortalecimiento de la infraestructura, capacitación y educación y transportación. “Esto no es un mero sueño. Esto es un plan completo, un plan de acción que se ha trabajado con los recursos, de dónde y cómo podemos maximizar las estructuras de San Juan”, señaló la también senadora.

Sostuvo que, por los pasados meses, junto a su equipo de trabajo, se ha dado a visitar cada una de las instalaciones deportivas, algunas de las cuales están en el abandono. “Yo no quiero más que no ocupemos los espacios de nuestros parques para que otras cosas que no queremos en nuestros parques se desarrollen. Vamos a entrar a los parques y vamos a mantener los parques activos”, expresó la candidata.

Entre sus principales propuestas, está el desarrollo de dos hospederías, una en el Parque Central y otra en los terrenos del estadio Hiram Bithorn. Ambos proyectos buscan no solo convertir a San Juan en la sede de eventos deportivos internacionales, sino también generar los ingresos necesarios para el fortalecimiento de las instalaciones.

También en el Hiram Bithorn establecerá el “Centro de Desarrollo de Voleibol de San Juan” que contará con diez canchas de alto nivel ancladas y el “Centro de Soccer de San Juan”. “Los espacios están allí, lo que pasa es que no se han desarrollado. La planificación de muchos años era que sucediera allí lo que estoy diciendo hoy. No es que vamos a iniciar de cero, sino que la planificación estaba proyectada para que allí se hicieran estos proyectos”, sostuvo.

Otras de las propuestas principales de López:

Recreación:

-El establecimiento de los “Centros de Servicios Recreo Deportivos” para que los jóvenes puedan desarrollarse en sus áreas de interés.

-Apoyo en el hogar a cuidadores.

-Transformación de los 12 Centros de Personas de Edad Avanzada.

-La creación de los “Centros de Servicios Recreo Deportivos Adaptados” para las personas con diversidad funcional. Propone el ofrecimiento de la psicoeducación y la equinoterapia, entre otros.

-“Domingueando en San Juan” propone el cierre de avenidas los domingos para el disfrute del deporte.

-Reforzar los programas recreativos y deportivos en los residenciales públicos.

Deportes:

-Hacer accesibles las instalaciones municipales en colaboración con organizaciones deportivas.

-Celebrar las “Olimpiadas de la Capital” en una alianza con las federaciones deportivas locales.

-Establecer ligas comunitarias por edades.

-Transformar la “Escuela de los Deportes” a través del desarrollo de un programa de alto nivel tanto en el componente deportivo como académico.

-Reposicionar y promover a San Juan como la “sede internacional del deporte”.

Fortalecimiento de las infraestructuras:

-Remodelación y mantenimiento de las instalaciones deportivas tanto multitudinarias como comunitarias.

-Dotar los espacios deportivos con el equipo necesario para su uso.

-Acondicionar el Parque Central, espacio al que integrará el ofrecimiento de clínicas, clases gratuitas y el desarrollo de una hospedería.

-Establecer en la cancha municipal de Río Piedras, conocida como la cancha “Mickey Mouse” un centro de entrenamiento para las disciplinas de combate.

-Crear el “Centro de Desarrollo de Voleibol de San Juan”, el cual contará con diez canchas de alto nivel ancladas en un edificio entre el coliseo Roberto Clemente y el estadio Hiram Bithorn. Las instalaciones serán dotadas con equipo de alta eficiencia, energía solar, espacios para vendedores y una enfermería. Incluirá, además, el desarrollo de la “Villa de San Juan” con 46 habitaciones para hospedar hasta 120 atletas y 40 delegados, personal técnico y entrenadores.

-Desarrollo el “Centro de Soccer de San Juan” en los predios del estadio Hiram Bithorn.

-El “Centro de Terapia Física y salud Deportiva” será desarrollado en el Parque Central como parte de una alianza con el Recinto de Ciencias Médicas.

Educación y capacitación:

-El instituto Tecnológico de San Juan será utilizado para el ofrecimiento de educación continua y certificaciones profesionales deportivas.

-Formulará legislación para que las escuelas y universidades de la ciudad sirvan como centros de práctica para estudiantes de entrenamiento personal, Fisiología y Ciencias del Ejercicio, Terapia Física y Ocupacional y Nutrición, entre otras especialidades.

-Promoverá la investigación deportiva como una alternativa para el desarrollo del deporte y la recreación de San Juan.

Transportación:

-Coordinación de transportación -en horario extendido- para que los estudiantes sanjuaneros puedan integrarse a los programas de recreación y deportes.

“La recreación y el deporte forjan comunidades, ayudan a mantener nuestra salud en óptimas condiciones y ayudan a minimizar la deserción escolar. Sirven como disuasivo para nuestra juventud, para que se mantenga fuera de las garras de las drogas y la criminalidad”, puntualizó López.