Una atípica campaña sanjuanera

La campaña política que se lleva a cabo de cara a las elecciones generales de noviembre es ciertamente, y por mucho, la más atípica e irregular que se pueda recordar de anteriores procesos electorales.

Se trata de una contienda desabrida, con numerosas interrupciones y cambios, con múltiples obstáculos, limitaciones y prohibiciones. Evidentemente no es para menos debido al momento en extremo crítico que estamos viviendo en nuestro país luego del huracán María, los terremotos del sur y desde marzo la pandemia del COVID-19. A esa lista debemos agregar los efectos de la profunda crisis fiscal que tiene estranguladas las finanzas públicas y ahogados los bolsillos de nuestros compatriotas.

Contra viento y marea, sin embargo, nuestra ferviente vocación democrática ha logrado imponerse, y habrá primarias y elegiremos quien nos gobernará durante los próximos cuatro años.

Aun cuando la contienda por La Fortaleza acapara la mayor atención de aquellos que hacemos de la política nuestro principal pasatiempo, como ex vicealcalde de San Juan tengo los ojos mayormente puestos en la carrera por la alcaldía capitalina, que no es otra cosa que una copia al carbón de lo que sucede en el resto del país. No obstante, algunos factores nos sirven de herramientas para radiografiarla con mayor precisión que otras campañas.

Utilizando como barómetro el contexto histórico político de la capital, la realidad es que el PNP ha llevado la mejor parte desde 1968. Los populares han ganado terreno con el triunfo electoral por partida doble de Héctٕor Luis Acevedo y Carmen Yulín Cruz, y los cuatro años de Sila Calderón al mando de la poltrona municipal. En teorٕía, la actual abanderada de la Pava, Rossana López, estaría llamada a darle continuidad a la obra que inició Carmen Yulín en 2013, pero la sucesión partidista en esta ocasión no luce tan fácil.

Hay muchos escombros que remover, mucha basura que recoger, y demasiados hoyos que tapar para acallar el masivo disgusto ciudadano por la apariencia de nuestra capital. La senadora hizo bien su trabajo, solidificando su base de apoyo entre los populares sanjuaneros. Su palmarés en el servicio público la acreditan para ser alcaldesa. Pero, por las razones expuestas, su campaña está repleta de escollos y muros de contención que impiden que su mensaje esté ajeno a los ataques por situaciones heredadas.

Del otro lado está el senador azul Miguel Romero, que está hábilmente capitalizando a su favor la visible decadencia de la ciudad. Aunque igualmente limitado en su campaña por la situación que vivimos, viene desplegando una activa campaña en la que se compromete a devolverle el lustre a San Juan. Aun así, no podrá escapar ser salpicado por el desastre, desmadre y desgobierno del PNP con Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez.

En este análisis no se puede quedar fuera al abanderado de Victoria Ciudadana, Manuel Natal. Proveniente de las filas del PPD, el novel representante resulta atractivo a un sinnúmero de populares descontentos y al llamado voto realengo o periférico, mayormente integrado por jóvenes, que desean una opción diferente al PNP y PPD en la capital.

En resumidas cuentas, deseo que Rossana López juramente como primera ejecutiva capitalina en enero próximo. A la vez reconozco que lograrlo será un camino de espinas. Pero, como dice el popular refrán, de esperanzas vivimos todos, no solo los pobres.