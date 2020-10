Rossana López León y Miguel Romero Lugo, candidatos a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), respectivamente, indicaron que redoblarán sus esfuerzos para capturar el apoyo del electorado luego que La Encuesta de El Nuevo Día reveló una contienda extremadamente cerrada de cara a los comicios generales del 3 de noviembre.

Los participantes de la encuesta colocaron al Romero Lugo con una ventaja de 34%, mientras que López León ostenta un 32% del favor de los encuestados, lo que se considera un empate estadístico pues el margen de error de esta muestra es de más o menos 4.9%.

Precisamente, el 14% de los electores residentes en San Juan todavía no está seguro por quién votará para la alcaldía, o no quisieron expresarlo. Ese porcentaje de indecisión es significativamente más alto que el de las carreras a la gobernación, con 3%, y la comisaría residente en Washington D. C., con 5%.

La Encuesta fue realizada mediante entrevistas presenciales alrededor de la isla -entre el 19 y 23 de septiembre- con una muestra representativa de 1,000 participantes de 18 años o más inscritos para votar.

“Miramos las encuestas y las respetamos. En todas las que han sido publicadas, hemos salido favorecidos. Ahora, las elecciones son el 3 de noviembre, y continuaremos enfocados en llevar el mensaje de que San Juan volverá a brillar con un Municipio cuya agenda de trabajo será atender las necesidades cotidianas y diarias de los sanjuaneros y no por agendas políticas ni ideológicas; ya de eso hemos tenido suficiente en San Juan y ya hemos visto el resultado. Estoy confiando de que San Juan rechazará la continuación del más de lo mismo y nos dará su confianza para dirigir la capital de manera sensible y responsable”, sostuvo el senador Romero Lugo mediante comunicación escrita.

Por su parte, la senadora López León señaló que el resultado de la encuestra demuestra que los ciudadanos de San Juan exigen un cambio de gobierno.

“La Encuesta ciertamente refleja parte de lo que ya hemos experimentado y medido desde el inicio de nuestra campaña: más allá de exigir un cambio de gobierno en San Juan, los electores exigen que ese cambio sea para una opción sensible a las necesidades del pueblo, pulcro en el manejo de los recursos, con una experiencia probada en administración y que sea accesible a la gente. Eso se manifiesta en todas las propuestas que hemos presentado”, recalcó López León en su escrito.

Entretanto, Manuel Natal Albelo, representante por acumulación independiente y candidato por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) sostuvo mediante comunicado que la encuesta impartó más energía a los esfuerzos de su campaña en busca de la victoria. Natal Albelo, según los participantes, obtendría el 12% de los votos en San Juan.

“Aquí, hay unos intereses que no les interesa que las cosas mejoren. Lo que dice la encuesta nos da más energía para seguir haciendo el trabajo que hemos estado haciendo. Casa a casa, comunidad a comunidad estamos convencidos que el cambio va, y no es una cuestión solamente de los jóvenes. Aquí, hay una generación de personas mayores que, día a día, nos demuestran que tenemos la fuerza para lograr la victoria. En ese sentido, arrancó la campaña. Y estoy seguro que no hay una campaña haciendo el trabajo como lo estamos haciendo en San Juan”, señaló Natal Albelo.

Mientras, el candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, resaltó que el aumento en votos de más del doble en comparación a los comicios de 2016 demuestra que los candidatos del PIP están recibiendo el apoyo del público. González Costa recibiría un 5% de los votos, según el resultado de La Encuesta.

“En primer lugar, refleja un crecimiento del doble respecto a las elecciones anteriores. Soy el único candidato que presenta un crecimiento de votos y, además, institucionalmente los resultados de las candidaturas a gobernación y a comisaría residente, junto con los resultados (a la alcaldía), indican que hay un apoyo sólido del PIP a sus candidaturas. Esto nos da más ánimo e impulso para este último mes seguir llevando nuestro mensaje para que ese crecimiento continúe”, recalcó González Costa mediante comunicado.

Finalmente, Nelson Rosario, candidato por el Proyecto Dignidad, explicó que La Encuesta se llevó a cabo en momentos en que su campaña recién comenzaba. No obstante, el candidato sostuvo que luchará por capturar el favor del 14% de las personas que no mostraron preferencia por un candidato o que no habían tomado una decisión.

“La campaña ‘San Juan Somos Su Gente’ recién comenzó en septiembre para la fecha que se estaba haciendo la encuesta. Los contendientes a la alcaldía de San Juan que aparecen prevaleciendo en la encuesta son políticos profesionales que se dedican a la política, y por eso la gente los conoce. Aun así, 14% de los encuestados no sabe por quién votar o se negaron a decir por quién votarían. Me parece que ese porcentaje de 14% es espacio para nosotros ocupar. Nos toca llevar el mensaje y seguir esforzándonos. Nosotros tenemos fe, y estamos seguros que tenemos la mejor filosofía de gobierno que es ‘San Juan somos su Gente’”, puntualizó Rosario en declaraciones escritas.

El alto nivel de indecisión que, hasta ahora, predomina en la contienda por la alcaldía de San Juan proviene del segmento de electores no afiliados, pues las lealtades por parte de los militantes del PNP y el PPD están sólidas, según los resultados de La Encuesta.