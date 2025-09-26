“Salgan a votar”: todo listo para llenar la vacante del PNP en la Cámara de Representantes

Con más de 8,000 papeletas impresas, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, aseguró este viernes que todo está encaminado para que el domingo se llene la vacante del escaño del Distrito 31 en la Cámara de Representantes, que cubre Caguas y Gurabo.

“Exhortamos a que salgan a votar y escojan al mejor candidato”, dijo, en entrevista telefónica, luego de culminar los últimos preparativos desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Ante la renuncia de Vimarie Peña Dávila a su escaño cameral tras resultar electa en agosto como alcaldesa de Gurabo, fueron certificados cinco candidatos: Roberto Jesús López Román, Alberto Fradera Vázquez, José Emanuel Cabán Santiago, Ana Margarita Ruiz Ramos y Michael Omar López Saldaña.

La elección inició este viernes con la votación de los confinados afiliados al PNP de los precintos 82 y 84. Vega Borges estimó que esperaban una participación de 25 a 40 personas.

PUBLICIDAD

Mientras, a las 11:00 a.m., los funcionarios electorales comenzaron los preparativos de los maletines para unos 38 colegios regulares y cinco de añadidos a mano.

“Los camiones están preparados y se selló por parte del presidente de la CEE (Jorge Rivera Rueda) y este servidor. Durante esta noche, estarán en el centro de operaciones y mañana (sábado) son trasladados a las comandancias de Caguas y Gurabo, y allí los representantes de los candidatos van a corroborar que llegaron todos los materiales de las unidades”, detalló Vega Borges.

Temprano el domingo, desde los centros de mando se repartirán los materiales para que los colegios abran para la votación, que se efectuará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Es un proceso sencillo, con una sola papeleta, y esperamos que participen 2,500 personas. Tomará como un minuto por elector”, estimó el comisionado electoral del PNP, al destacar que se imprimieron entre 8,000 y 9,000 papeletas, por si sus “proyecciones se equivocan y los candidatos hicieron una mayor propaganda”.

En este caso, no utilizarán las máquinas de escrutinio al ser una sola papeleta y prevén que a las 4:00 p.m. tengan resultados preliminares, ya que contarán con alrededor de 300 funcionarios electorales para el evento.