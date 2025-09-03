PNP abre su primer certamen de oratoria para allegar militantes jóvenes e impulsar la estadidad

Con el objetivo de atraer militantes –particularmente jóvenes–, el Partido Nuevo Progresista (PNP) celebrará su primer certamen de oratoria bajo el nombre “Mi generación ante el reclamo de la estadidad: retos y oportunidades”, anunció este miércoles el secretario auxiliar de Asuntos Ideológicos de la colectividad, José Aponte.

“Esta competencia forma parte de una iniciativa más amplia promovida por el PNP y su presidenta, la gobernadora Jenniffer González, de fomentar una mayor integración de la juventud al movimiento estadista. Mediante este esfuerzo se busca abrir un espacio de diálogo y participación que permita desarrollar y, a la vez, aprender de las perspectivas de esta nueva generación, con miras a lograr un mejor entendimiento y fortalecer los canales de comunicación entre el liderato y los jóvenes que representan el futuro de nuestro ideal”, dijo el expresidente cameral, en conferencia de prensa.

Precisó que habrá dos categorías para el certamen a base de la edad: Juvenil, entre 14 y 18 años, y Universitaria/Jóvenes Adultos, entre 19 y 30 años.

“La edición inaugural de la competencia estará enfocada en la modalidad de la oratoria, y, como dije, busca promover el pensamiento crítico, la participación y el compromiso de la juventud respecto al reclamo de estadidad para Puerto Rico. Está previsto que la presentación oral oficial de los participantes se realice en la convención del PNP, durante los días del 3 al 5 de octubre, en el hotel Caribe Hilton de San Juan”, indicó Aponte.

Agregó que los interesados deben someter un documento breve, máximo dos páginas, que incluya la tesis central o postura principal que desarrollará en su discurso y un resumen de los puntos principales.

Informó que las inscripciones y propuestas deben presentarse, en o antes del 20 de septiembre, mediante el correo electrónico institutodeformacionestadista@gmail.com.

Aponte especificó que cada presentación puede tener una duración máxima de cinco minutos, y debe ser en español o inglés.

“La presentación oral debe ser original, estructurada en introducción, desarrollo y conclusión. Se evaluará la capacidad del orador de transmitir un mensaje persuasivo, motivador e ideológicamente sólido. No se permite lectura total del texto”, aclaró.

“Se requiere, además, que todas las participaciones mantengan un tono respetuoso, constructivo y fundamentado, sin expresiones ofensivas o discriminatorias. El objetivo es fomentar la reflexión crítica, el pensamiento ideológico y la creatividad en un marco de respeto y formación ciudadana”, afirmó.

La notificación oficial a los finalistas se realizará el 24 de septiembre.