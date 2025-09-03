Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
91°nubes dispersas
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

PNP abre su primer certamen de oratoria para allegar militantes jóvenes e impulsar la estadidad

La presentación oral oficial de los participantes se realizará durante la convención de la colectividad en octubre

3 de septiembre de 2025 - 12:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Aponte, secretario auxiliar de Asuntos Ideológicos del PNP, dijo que la iniciativa busca, entre otras cosas, “abrir un espacio de diálogo”. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Con el objetivo de atraer militantes –particularmente jóvenes–, el Partido Nuevo Progresista (PNP) celebrará su primer certamen de oratoria bajo el nombre “Mi generación ante el reclamo de la estadidad: retos y oportunidades”, anunció este miércoles el secretario auxiliar de Asuntos Ideológicos de la colectividad, José Aponte.

RELACIONADAS

“Esta competencia forma parte de una iniciativa más amplia promovida por el PNP y su presidenta, la gobernadora Jenniffer González, de fomentar una mayor integración de la juventud al movimiento estadista. Mediante este esfuerzo se busca abrir un espacio de diálogo y participación que permita desarrollar y, a la vez, aprender de las perspectivas de esta nueva generación, con miras a lograr un mejor entendimiento y fortalecer los canales de comunicación entre el liderato y los jóvenes que representan el futuro de nuestro ideal”, dijo el expresidente cameral, en conferencia de prensa.

Precisó que habrá dos categorías para el certamen a base de la edad: Juvenil, entre 14 y 18 años, y Universitaria/Jóvenes Adultos, entre 19 y 30 años.

“La edición inaugural de la competencia estará enfocada en la modalidad de la oratoria, y, como dije, busca promover el pensamiento crítico, la participación y el compromiso de la juventud respecto al reclamo de estadidad para Puerto Rico. Está previsto que la presentación oral oficial de los participantes se realice en la convención del PNP, durante los días del 3 al 5 de octubre, en el hotel Caribe Hilton de San Juan”, indicó Aponte.

Agregó que los interesados deben someter un documento breve, máximo dos páginas, que incluya la tesis central o postura principal que desarrollará en su discurso y un resumen de los puntos principales.

Informó que las inscripciones y propuestas deben presentarse, en o antes del 20 de septiembre, mediante el correo electrónico institutodeformacionestadista@gmail.com.

Aponte especificó que cada presentación puede tener una duración máxima de cinco minutos, y debe ser en español o inglés.

“La presentación oral debe ser original, estructurada en introducción, desarrollo y conclusión. Se evaluará la capacidad del orador de transmitir un mensaje persuasivo, motivador e ideológicamente sólido. No se permite lectura total del texto”, aclaró.

“Se requiere, además, que todas las participaciones mantengan un tono respetuoso, constructivo y fundamentado, sin expresiones ofensivas o discriminatorias. El objetivo es fomentar la reflexión crítica, el pensamiento ideológico y la creatividad en un marco de respeto y formación ciudadana”, afirmó.

La notificación oficial a los finalistas se realizará el 24 de septiembre.

Todas las presentaciones serán evaluadas por un Consejo Asesor compuesto por Antonio Quiñones Calderón, Orlando Parga Figueroa, Tere Riera Carrión, Mario Ramos Méndez, Cristóbal Santiago Berríos y, su coordinador, el abogado Gregorio Igartúa, hijo, así como la presidenta de la Juventud del PNP, Keishla ‘Keka’ Rodríguez.

Tags
PNPPartido Nuevo ProgresistaJosé Aponte HernándezestadidadJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: