El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer, confirmó este lunes que hasta cinco colegios de votación regulares no pudieron transmitir sus resultados el pasado 3 de noviembre y, hasta el momento, esos votos no han sido contabilizados y tampoco han aparecido las tarjetas que grabaron esos sufragios en las máquinas de escrutinio electrónico.

“Cuando cerró el evento hubo 92 colegios que no transmitieron. Eso (los maletines con las papeletas votadas) se llevó a Operaciones Electorales y allí se identificó tres colegios que no aparecieron. Lo que tenemos son las papeletas y eso lo que quiere decir es que hay que volver a contar esos colegios”, confirmó Rosado Colomer a preguntas de El Nuevo Día luego de que varias fuentes indicaran que las tarjetas de las máquinas de escrutinio electrónico con el conteo de papeletas de esos cinco colegios no aparecen.

Rosado Colomer dijo que esas papeletas serán contadas durante el escrutinio general que debe comenzar mañana martes.

“Sabemos qué número de colegio son”, dijo.

Sin embargo, El Nuevo Día aguarda por el desglose de los colegios, cuyas tarjetas con los votos se perdieron y que ahora se deberán contar las papeletas. Este medio supo que uno de esos colegios es de San Juan, cuya contienda a la alcaldía es debatida entre Miguel Romero y Manuel Natal.

Rosado Colomer responsabilizó a los partidos políticos de que no se transmitieran los resultados y eventualmente, se perdieran las tarjetas de las máquinas de escrutinio electrónico.

“Esos colegios no transmitieron porque no tenían la tarjeta, porque los comisionados no se aseguraron de que se entregaran las tarjetas porque repito lo que siempre digo: Nosotros proveemos las herramientas, la elección la administra los partidos con balance, con voluntarios. Si a mí me llega una máquina sin tarjeta quiere decir que los comisionados por la prisa, por el cansancio, no lo revisaron”, sentenció.

Dijo que ahora habrá que “verificar” dónde están las tarjetas extraviadas. Los votos de esos colegios serán contados en el escrutinio general y se unirán a otros que tampoco fueron contados. Al cierre de los trabajos de la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA), había 141,106 papeletas que no habían sido leídas por las máquinas de escrutinio. De esa cantidad de papeletas, solo se pudieron contar las que correspondían a 9 precintos. Por lo tanto, las actas de 106 precintos no están cuadradas y deberán ser verificadas en el escrutinio.

Además, al 6 de noviembre, los sobres con papeletas de voto adelantado por correo recibidos fueron 52,815. Otros 2,170 sobres con papeletas fueron devueltas a la CEE por el Servicio Postal. Las restantes 2,322 sobres con papeletas de voto adelantado por correo que faltan de las 57,307 que envió la CEE, aun no han sido recibidas, confirm Rosado Colomer.

“El resto (2,322) tiene hasta el último día del escrutinio para llegar y ser contabilizada siempre y cuando tengan el matasellos del 3 de noviembre”, dijo el presidente de la CEE.

Preguntado si el cúmulo de esos votos no pudiese cambiar los resultados preliminares de las elecciones generales, Rosado Colomer sostuvo que el impacto sería sobre contiendas cerradas.

“Lo que sí podría es llevar a recuento alguna contienda que esté con un margen reducido. Yo no creo que uno pueda concluir que todos esos votos están para un solo candidato en una contienda en particular. Lo que sí podría ocurrir un recuento donde no lo había”, puntualizó.