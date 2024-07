“Son sandeces”: Pedro Pierluisi responde a quienes piensan que se quitó como gobernador después de las primarias

“No, esas son sandeces. Eso, realmente, son unas sandeces… que se pongan a trabajar. Yo sé que están haciendo campaña, pero que se den cuenta que yo no estoy aspirando a puesto (electivo) alguno. Que dejen esa ‘tiraera’ para el proceso eleccionario. Yo no la favorezco, pero, en mi caso, que no pierdan el tiempo con ese tipo de sandez porque, realmente, es cuestión de ver lo que yo estoy haciendo de día a día ”, dijo el primer ejecutivo, en tono fuerte.

“Lo que yo hago es público, es transparente. Se ven todas las actividades a las cuales yo asisto. Claro, no me ven en la tarima. Esa es la diferencia, pero me ven trabajando y mi equipo de trabajo... tengo que decir que me da orgullo que todos se han mantenido a mi lado. Todos están trabajando hasta el 1 de enero, siguiendo el ejemplo que yo estoy dando. Así que esos que están con esa politiquería barata, que crezcan, que maduren, y dejen esa tontería para otro foro”, abundó, cuando El Nuevo Día le preguntó sobre las figuras de oposición que entienden que se quitó después de las primarias, en las que perdió la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) frente a la comisionada residente Jenniffer González.