Con un “ya mismo sabremos” respondió el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a información extraoficial que trascendió tras la primera jornada de esta primaria el pasado domingo y que apuntaría a que no saldría favorecido al Senado por acumulación.

“Miedo, no. Los procesos políticos son como son. Miedo, no. Si fuera un asunto de miedo, pues, entonces, hay partidos políticos aquí que han perdido la franquicia por cuatro cuatrienios consecutivos…tranquilo, confiado”, expresó el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante una conferencia de prensa que ofreció desde la sede de la colectividad en la avenida Kennedy en San Juan.

Sostuvo que para las 5:00 p.m., a una hora del cierre de los colegios de votación que abrieron hoy, ya debe haber bastante información, específicamente sobre la candidatura de la gobernación. “Todos los que hicieron especulaciones, en vez de especular, van a tener los datos y eso les permite reportar la noticia como es”, agregó.

Dijo que hoy más temprano se comunicó tanto con la gobernadora Wanda Vázquez como con Pedro Pierluisi y les dejó saber que los resultados oficiales se darían desde la sede de la colectividad. No obstante, cada aspirante tiene su propio montaje y determinara si fuera necesario dirigirse a la prensa mientras van actualizando los números de votación. “Vamos a estar aquí hasta que haya una tendencia”, señaló.

“Lo que yo te puedo asegurar a ti es que quien gane la candidatura a la gobernación, se convierte en presidente una vez termine el escrutinio, se certifica a la persona que fue electa y se convierte por disposición de reglamento como presidente o presidenta del PNP, traerá su equipo y continuará la campaña hacia las elecciones generales”, expuso.

Sobre los retos inmediatos que enfrenta la colectividad una vez culmine la primaria hoy, dijo que son la unidad del partido y examinar cómo quedan los municipios. “Hay que ver como quedan los partidos a nivel municipal luego de una primaria a la alcaldía o a un escaño senatorial o representativo a nivel de distrito. Esas primarias a nivel local son tan importantes como la de la gobernación”, detalló.

Estimó que la participación de los electores de la Palma será superior a la del Partido Popular Democrático (PPD). “Nosotros tuvimos tres aspirantes, ellos dos. Creo que, si la participación, como parecería, es superior a la de ellos, pues es un indicador de que nuestro partido tiene fuerza y militancia”, expresó.

“Creo que ha habido una participación buena en muchos de los precintos y municipios en el día de hoy que sumada a la del pasado domingo, estimo que va a ser superior, muy superior a la del PPD, así que estamos muy complacidos en ese sentido”, agregó.

A modo de ejemplo mencionó que el PNP recibió 28,000 solicitudes para el voto adelantado. Mientras, el PPD cerca de 10,000.

Tal y como ha hecho desde el principio de la campaña, Rivera Schatz no apoyo la figura de ninguno de los dos aspirantes de la Palma, aunque siempre se ha dicho que es la figura detrás de la campaña de Vázquez Garced. “Como presidente del partido yo no iba a hacer ninguna expresión a favor de un candidato y no creo que ahora, después de las primarias, debamos hacerlo, porque, precisamente ahora con más intensidad tenemos que buscar armonía y unidad con aquellos que no prevalezcan en la primaria”, afirmó.