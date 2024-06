La CEE tendrá cita con otra empresa a cargo de máquinas de escrutinio electrónico

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, convocó a una reunión para que una empresa presente sus máquinas de escrutinio electrónico, en momentos en que aún no se tiene una respuesta oficial de la firma Dominion Voting Systems sobre qué causó el “error” con el equipo que se usó durante las primarias del 2 de junio.

Padilla Rivera no estuvo disponible este domingo para entrevista, pero los comisionados electorales confirmaron a El Nuevo Día que la presentación de la empresa Election Systems & Software (ES&S), con sede en Nebraska, será este lunes, a las 9:00 a.m.

“Yo recibí un correo electrónico convocando y que esa compañía había solicitado presentarle a la CEE el equipo. Nosotros no hemos decidido (sobre el futuro de las máquinas de Dominion). Nos parece un poquito prematuro... todavía no hemos tenido una conversación sobre Dominion y el equipo técnico todavía no se ha reunido”, dijo la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte.

Aponte se refirió así al equipo que se conformaría con técnicos de cada partido político para crear “un laboratorio que emule lo que serían las elecciones y podamos corroborar que el problema está resuelto”. Esto, luego de que la empresa Dominion aceptara que hubo un “error” en la programación de las máquinas, el cual dio paso a que se reportaran discrepancias entre los resultados arrojados por el equipo y las actas firmadas por los funcionarios en los colegios durante el evento de las primarias locales.

La CEE aún no recibe el informe escrito que exigió a Dominion y que debió estar listo la semana pasada. Tampoco, sostuvo la comisionada del MVC, han obtenido los informes oficiales por parte de la Comisión sobre las primarias locales.

Aponte indicó que habrá una reunión el viernes para discutir el futuro las máquinas de escrutinio electrónico, cuyo contrato vence ahora en julio. El equipo, al efectuarse el último pago de $2.6 millones, pasará a ser propiedad del gobierno.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, advirtió que tampoco se ha culminado con el escrutinio general de las primarias locales.

“Preferiría que se culmine el proceso del escrutinio. Se culminen los informes antes de... Creo que se tiene que aclarar todo lo de Dominion y ver qué va a ocurrir, antes de proceder a citar otras compañías”, opinó.

“Aunque aquí me parece que viene de acá para allá ese pedido. Me parece que se ofreció a la compañía (realizar la presentación). Pero no estoy seguro quién tomó el primer paso, si la presidenta o la compañía”, abundó el funcionario.

Por su parte, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, se mostró complacido e interesado en ver la presentación de la empresa ES&S.

“Hay que hacerlo. Me parece muy diligente, independientemente de con quién se cierre el negocio. Fue una muy buena decisión de la presidenta. Hay que hacerlo”, indicó Rosario.

La empresa ES&S, de acuerdo con su página oficial en Internet, ofrece un extenso equipo para el conteo de votos, que incluye varias modalidades con o sin el rastro de papel. También, cuentan con máquinas que sirven de registro digital o electrónico.

Sobre la presentación que ofrecerá ES&S, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, se expresó a favor y sostuvo que “no podemos descartar nada”.

“Hay que evaluarlo todo. No estoy satisfecha con el desempeño de Dominion. Estipulado. Pero tenemos un evento en cuatro meses y eso nos pone en una situación difícil. No es la primera vez que hacemos contacto con esta empresa. Participaron del Congreso de Tecnología en la CEE (2023). De ellos, a mí me interesó mucho una súper machine para contar voto por correo, que la vi en Miami”, afirmó Santo Domingo.

La CEE adquirió este año dos máquinas, denominadas “multi machines”, que debían contar 1,000 papeletas por hora y que costaron $280,000, fondos que solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Pero, las comisionadas electorales del PNP y del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, han expresado su inconformidad.

Posterior a las primarias locales, Padilla Rivera reveló que tenía un sobrante de $7 millones que estaba destinado a tecnología y que estaría pidiendo a la JSF autorización para que se lo reasigne en el próximo presupuesto, que comienza en julio.

Los tropiezos que tuvo la CEE con las máquinas de escrutinio provistas por Dominion Voting Systems ya son noticia a nivel internacional. El mutimillonario Elon Musk opinó que las máquinas de voto electrónico deben ser eliminadas, porque “el riesgo de ser pirateadas por humanos o inteligencia artificial, aunque pequeño, es todavía muy alto”.

Por su parte, el candidato independiente a presidente de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., declaró que “las primarias de Puerto Rico acaban de experimentar cientos de irregularidades en la votación relacionadas con las máquinas de votación electrónica”, según The Associated Press.

“Afortunadamente, había un rastro documental, por lo que se identificó el problema y se corrigieron los votos. ¿Qué sucede en jurisdicciones donde no hay rastros documentales?”, cuestionó Kennedy.

La confiabilidad de las máquinas de escrutinio también fue objeto de debate en India, donde la oposición ha reclamado volver al conteo de votos manual.

Tema pendiente el escrutinio

Aunque la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, no estuvo disponible para entrevista, los datos disponibles este domingo en la página web de la CEE detallan que el partido había completado, hasta el viernes, el escrutinio del 40.64% de los votos emitidos en las primarias.

Mientras, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, estimó que terminará el escrutinio esta semana o la próxima.

“Deberíamos terminar el viernes. A más tardar, el sábado. Vamos a ver si todo el mundo coopera y pone su empeño para que eso salga. De lo contrario, sería la otra semana de arriba”, afirmó Santo Domingo.

El PNP había completado, hasta el viernes, el 14.5% del escrutinio, según los datos disponibles este domingo en la página web de la CEE.

Santo Domingo abundó que rendirá un informe completo una vez termine el escrutinio. Entretanto, las discrepancias halladas en 734 colegios se han estado atendiendo, planteó.