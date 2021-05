Una querella contra una funcionaria electoral de Caguas, quejas porque no se descartaron papeletas no usadas en la votación de electores en hospitales y centros de votación que no abrieron es el saldo preliminar de la elección celebrada hoy para escoger seis cabilderos por la estadidad.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, confirmó la querella contra una funcionaria de un colegio de Caguas, que no fue identificada, por supuestamente tomar el voto de electores por teléfono.

“Me dijeron que se hizo una querella porque una funcionaria de un colegio estaba llamando a unos electores para, entiendo yo, ella ejercer el derecho de ellos al voto. Ya se llamó la Policía, se levantó una querella, y se hizo todo el proceso que se debe hacer. Nosotros apoyamos a la Policía de Puerto Rico y la jueza que preside ese precinto. Sabemos que eso no es lo que buscamos”, dijo Rosado Colomer.

PUBLICIDAD

“La instrucción que se dio es que se arrestara el maletín para que durante el escrutinio se trajera a la atención de los comisionados”, agregó.

El presidente de la CEE precisó que la violación electoral se registró en la unidad 10 de Caguas, pero dijo desconocer cuántos votos pudieron haberse emitido de forma irregular.

Además, Rosado Colomer reconoció que hubo ocho colegios que no pudieron abrir hoy, domingo.

“Uno fue en Lares. Dos colegios fueron en San Juan, un colegio fue en Caguas, otro en Cidra y otro en Juana Diaz y otra en Salinas. Sobre las razones para que no se hubiesen abierto esos centros de votación, el único que tengo confirmación es el de Lares, que fue por (la falta) de accesos debido a las lluvias. El otro (que tengo confirmación) es el de Caguas, por razón de que no habían funcionarios para ese colegio y tuvieron que trasladar el material electoral para otro colegio”, afirmó Rosado Colomer.

Respecto a las papeletas inutilizadas, Rosado Colomer no precisó cuántas papeletas se dejaron vivas. Es decir, sin marca alguna que las inutilice.

“En lugar de inutilizarlas, se guardaron en maletines con sellos. Se levantó actas para en la eventualidad de que si fuesen necesarias, tenerlas disponibles porque esas papeletas están ya distribuidas. Pero la información que tengo es que no fueron necesarias, así que se mantienen en su maletín resguardado”, dijo Rosado Colomer.

Precisó que se trata de un paquete de 50 papeletas para resguardo que, de ordinario, se usan “en caso de que fuesen necesarias”.

PUBLICIDAD

“No tenemos el conocimiento exacto de dónde se concentran los electores”, afirmó, para explicar por qué se envían esas papeletas de resguardo.

Previo a las expresiones de Rosado Colomer, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo “Toñito” Cruz, denunció que las papeletas que sobraron tras la votación en los hospitales, no se inutilizaron. Ese proceso consiste en hacerle una línea diagonal a cada papeleta para que no se puedan usar. La elección en los hospitales se produjo el sábado.

“Eso nos extrañó muchísimo”, sostuvo Cruz.

Además, Cruz denunció que las papeletas que fueron devueltas a la CEE de electores que debieron votar adelantado por correo fueron remitidas a las Juntas de Inscripción Permanente para que se localizara al elector, algo que no contaba con la autorización del pleno de la CEE.

“En la Comisión no se dispuso nada sobre eso. Eso está fuera del reglamento”, denunció Cruz.

Rosado Colomer reiteró que entiende que debe tener resultados preliminares de esta elección a eso de las 10:00 p.m.

“La expectativa es tener el 100% de los colegios”, dijo.