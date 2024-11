Unos votaron, otros no: ciudadanos aprovechan el día libre para disfrutar de la playa en San Juan

El joven comentó que todo le fue bien en el proceso de votación, pero acotó que “lo que no entiendo es por qué nos ponen a votar quién nos gustaría que ganara en la presidencia de los Estados Unidos . Honestamente, esa papeleta estuvo de más, porque eso no hace ningún cambio. Pero dentro de todo el proceso estuvo bastante fácil, nada complicado”.

Indicó que había “bastante gente” para votar, “pero también mucha gente que no está votando y que no va a votar, lamentablemente” .

En tanto, Miranda también acudió temprano a votar y fue de las personas afortunadas que no tuvieron que hacer una larga fila.

“Fui a votar, el proceso fue bien sencillo. Gracias a Dios no hice fila. Super rápido, parking y todo VIP… y votamos”, aseguró, aclarando entre risas que lo que ocurrió es que, al estar el proceso organizado alfabéticamente por apellidos, la fila que le tocó apenas tenía personas.

“De verdad. Super rápido, gracias a Dios, y no tuve problemas con la máquina, que escuché que había problemas con algunas máquinas” , reiteró.

“Nos tomamos el día para más reflexionar y eso. No fuimos a votar porque realmente por las cosas que están pasando en el país, ya que pasados cuatrienios pues han pasado cosas con los políticos, las promesas que hacen no las cumplen, y pues nosotros estamos disgustados con todo eso, y por eso decidimos el día de hoy… preferimos no darle el voto a ninguno y venirnos a relajarnos aquí a la playa un ratito, a pasarla bien un ratito”, expresó. “Y ahora a esperar que den los resultados, y que se haga lo que Dios quiera”.