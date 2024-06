“Vamos a seguir corriendo”: Victoria Ciudadana evalúa estrategias para llevar adelante candidaturas invalidadas por el Supremo

“El Tribunal Supremo no nos sacó de la papeleta, y es importante que el pueblo de Puerto Rico entienda eso. No nos sacó; trató de sacarnos. Trata de desmoralizar al pueblo que está viendo en la Alianza un cambio, y el cambio va no importa lo que hagan”, esbozó, entre aplausos de simpatizantes, la senadora, en referencia al acuerdo que han establecido con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Rivera Lassén fue la única candidata que el Supremo no invalidó por entender que los demandantes del Partido Popular Democrático, que son legisladores o aspirantes a la Legislatura, no tenían legitimación activa para impugnarla. La exaspirante a comisionada residente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Marigdalia Ramirez Fort se había unido al pleito como parte interventora en oposición a la candidatura de la líder del MVC, pero luego que el Tribunal de Apelaciones no le reconociera legitimación para hacerlo, no recurrió al máximo foro judicial para revisar el fallo.