Un grupo de artistas locales e internacionales comenzó un movimiento denominado “Vota y Perrea” que busca que miles de jóvenes que aún no se han inscrito acudan a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) y se activen para votar en noviembre.

“Los jóvenes sabemos lo que nos jugamos en estas elecciones. Muchos despertamos en el verano del 2019 y otros hemos estado por años. Seguimos sumando voces para crear conciencia de lo que podemos hacer por el bien común. Votar en las elecciones es nuestro derecho y nuestro deber con el país. Pero más que eso, votar es una gran oportunidad para dejarnos sentir y encaminar al país hacia lo que nos interesa y nos preocupa”, expresó Alexandra-Marie Figueroa Miranda, portavoz del movimiento.

“Hacemos un llamado masivo a que, con las debidas precauciones, acudan a la Junta de Inscripción Permanente en o antes del lunes, 14 de septiembre de 2020 y se inscriban para votar en noviembre”, añadió Figueroa Miranda.

PUBLICIDAD

“Vota y Perrea” es un movimiento no partidista y sin ánimo de lucro cuya misión es animar e involucrar a los jóvenes puertorriqueños a participar de los procesos políticos y de toma de decisiones en Puerto Rico. El movimiento no apoya ni endosa a candidatos particulares. La iniciativa está inspirado en otros movimientos similares que han tenido éxito como Rock The Vote en Estados Unidos.

Entre los artistas que han apoyado al movimiento están Kany García, Ileana Cabra, Residente, Rafa Pabón, Los Rivera Destino, Mela Pabón, Raquel Sofía, Zuania Colón Torres (Bajo Mundo), Alex Gárgola y la comunidad de manos en la música independiente de Puerto Rico y la Escena Y, entre otros. Todas estas personalidades se han inscrito y han hecho un llamado para que los puertorriqueños hagan lo propio. El cantautor panameño Rubén Blades también se ha unido al movimiento.

La misión principal de Vota y Perrea es llevar un mensaje sencillo de activación dirigido a los jóvenes puertorriqueños. Por eso, su mayor apuesta está en utilizar las redes sociales para activar y movilizar. A este esfuerzo también se han unido marcas locales incluyendo Libros787, Salón Boricua, Contrabando, Mercado la Carreta, Sr. Paleta y otros, quienes han donado artículos o activado promociones que requieren evidencia de la tarjeta electoral por parte de los participantes o interesados.

La iniciativa de Vota y Perrea no es la única que ha surgido de manera orgánica a través de las redes sociales para estimular que los jóvenes se inscriban y voten. La organización La Clara, Espacios Abiertos y su plataforma quienmerepresenta.pr, paravotar.org, True Self Foundation y la Fundación Rimas también han organizado campañas para que los jóvenes electores se activen.