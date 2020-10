La gobernadora Wanda Vázquez Garced publicó hoy, sábado, un vídeo en su cuenta oficial de Twitter en el que exhortó a los simpatizantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) a votar íntegro en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Pero, tal y como ha hecho desde que culminó el proceso primarista, Vázquez Garced no endosó la candidatura del ex comisionado residente Pedro Pierluisi, quien se impuso a la gobernadora el 16 de agosto por un amplio margen.

Desde entonces, Vázquez Garced no ha dicho públicamente que endosa la candidatura de Pierluisi. Cuando se le preguntó nuevamente el pasado 26 de octubre, la gobernadora indicó que “siempre he sido clara y me reafirmo en lo mismo que he dicho desde el primer día. Para mi esta campaña terminó el 16 de agosto. Como ustedes han visto, yo me he concentrado en mi función de gobierno. Los candidatos han hecho un trabajo extraordinario, así que yo sigo haciendo mi función de gobierno”, señaló.

“Soy estadista, voy a votar a favor de la estadidad y a favor de mi partido, esas son mis expresiones y me sostengo en ellas”, añadió.

Además, no desautorizó, en ese momento, el llamado de un movimiento que promueve a través de las redes sociales la candidatura write-in de Vázquez Garced para la gobernación.

Mientras, en el vídeo, Vázquez Garced mantuvo el mismo mensaje.

“En estas elecciones nos toca a todos escoger a los líders que darán continuidad y desarrollarán los proyectos que hemos dejado para el beneficio de todo el pueblo puertorriqueño. Hemos vivido momentos difíciles, únicos en la historia de nuestro pueblo. Por ello, no permitamos que el bienestar de cada puertorriqueño se ponga en juego. Puerto Rico no puede caer en manos inexpertas ante proyectos que dejamos encaminados”, resaltó Vázquez Garced en el vídeo de 44 segundos.

“Por eso, este 3 de noviembre, como yo, PNP y estadista, vota bajo la Palma en las tres papeletas, y vota ‘sí’ por la estadidad”, añadió la mandataria.