“Mi candidato en este momento es Osvaldo Soto García”.

Así reaccionó hoy la gobernadora Wanda Vázquez Garced a información que ha trascendido públicamente de que estaría sometiendo para evaluación de la Legislatura el nombre del contador Luis Torres Llompart para dirigir la Oficina del Contralor de Puerto Rico, ante los contratiempos que ha enfrentado la designación al cargo de Osvaldo Soto García.

“Yo creo que le corresponde a la Asamblea Legislativa hacer la evaluación. No tengo otra información en estos momentos. Vamos a ver cuál es la posición de la Asamblea Legislativa”, expresó la primera ejecutiva en momentos en que se disponía a participar de los actos oficiales para la demolición de una vivienda privada en Guánica que resultó impactada por los temblores que impactaron el sur del país en enero.

Sostuvo que cualquier persona, siempre que sea íntegra y honesta, está capacitada para ser contralor del país. “Cualquier guaniqueño que esté aquí, que sea ciudadano americano, residente de Puerto Rico y que tenga 30 años, puede serlo (contralor), si tiene integridad, si tiene honestidad y si viene a servir al público de Puerto Rico y no a ser servido”, expuso la primera ejecutiva sobre el perfil del secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza.

“Esos son los elementos que establecen la Constitución y la ley. Él cumple con todo, corresponde a la Asamblea Legislativa tomar esa determinación”, expuso.

Para asumir el cargo, Soto García necesita el avala mayoritario de ambas cámaras legislativas. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, ha señalado, sin embargo, que el nominado no tiene los 26 votos para su confirmación. Públicamente, solo los representantes de la Palma, José “Quiquito” Meléndez y Lourdes Ramos han favorecido al designación.

El lunes, la Comisión Especial de Nombramientos de la Cámara realizó una vista pública, donde Soto García reconoció que nunca ha hecho una auditoría y que no está admitido en la práctica en al abogacía en la isla, aunque sí completo estudios en derecho. Soto García, sostuvo, que no daría marcha atrás, que no le solicitaría a la gobernadora que retirara su designación y que enfrentaría el proceso de confirmación.