William Villafañe presentaría legislación para que no se le reduzca el Seguro Social a maestros y policías

Además, Villafañe anticipó que de ser electo y no aprobarse el proyecto, que crearía la Ley de Equidad del Seguro Social de 2023, presentaría la misma pieza legislativa o la impulsaría en el Congreso.

“Viene siendo como una penalidad por haber tenido un sistema de pensión no cubierto. No cubierto es que no hay un Seguro Social. Entonces, como tienes eso, el Seguro Social te hace una penalidad. Es injusto. Lo importante del proyecto es que hace justicia a servidores públicos como maestros y policías. Estamos hablando que en muchos de los casos son cientos de dólares”, afirmó el candidato.