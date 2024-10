Wilma Pastrana aspira a la Legislatura Municipal de Guaynabo por el PPD

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

La ex primera dama Wilma Pastrana reapareció este martes en la escena política para anunciar que aspira a formar parte de la Legislatura Municipal del candidato a la alcaldía de Guaynabo por el Partido Popular Democrático (PPD), Ernesto Cabrera , al tiempo que pidió un voto íntegro por la Pava este próximo 5 de noviembre.

“No soy natural de Guaynabo, soy de San Juan, pero llevo ocho años residiendo en Guaynabo y he visto cómo el municipio ha ido en decadencia, desde escándalos en términos de mal uso de fondos públicos, y tenemos un alcalde ausente, que no se ve en ningún sitio” , expresó desde la sede del PPD, en Puerta de Tierra, en referencia al incumbente Edward O’Neill Rosa , del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Aunque reconoció que “ha habido acercamientos”, indicó que no tiene interés en aspirar a otro cargo político en el futuro .

“Vi lo duro que es estar en Fortaleza. Tú puedes tener un gran empeño, puedes tener la mejor disposición de hacer cosas bien buenas, pero no tienes el poder para hacerlo. En realidad, si tú no tienes (mayoría en la) Cámara (de Representantes) y (el) Senado, gente comprometida que apoye tu plan de gobierno, no llegas a ningún lado, y esa es una triste realidad en nuestro país”, comentó.