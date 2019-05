El portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas federal (ICE, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, Iván Ortiz, confirmó que anoche no se produjeron arrestos durante el allanamiento en una residencia en la calle Estado, en Miramar.

Sin embargo, puntualizó que “eso no quiere decir que la investigación no arroje actividad criminal y que no haya arrestos en el futuro”.

Ortiz había confirmado a El Nuevo Día que una persona en la residencia había sido detenida y que esta fue entrevistada.

Asimismo, el portavoz confirmó que se incautó un vehículo Toyota modelo Corolla, color blanco.

“Ocuparon como en todas las ordenes de allanamiento, pues su propósito es recopilar evidencia que pueda sustentar la posibilidad de cargos criminales, pero en ese caso no se ejecutaron arrestos”, estableció.

Según Ortiz, el allanamiento se extendió por seis horas, desde las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. El Negociado de la Policía y la Policía Municipal de San Juan colaboraron con el operativo.

El portavoz del ICE también confirmó a endi.com que en la casa había dos menores de edad, por lo que el Departamento de la Familia formó parte del allanamiento para atender la situación.

“Siempre nosotros cuando vamos a hacer una orden y entendemos que hay menores, contamos con la colaboración de Familia como una medida preventiva”, aseguró.