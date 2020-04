Las autoridades ocuparon vídeos y levantaron evidencia "científica" la semana pasada como parte de la investigación del asesinato de dos mujeres transgénero en Humacao.

Así lo indicó el capitán Teddy Morales, director del Cuerpo de Investigación Criminal de la región policiaca de Humacao.

"Estamos en la recopilación de evidencia fílmica para establecer la trayectoria de las personas involucradas", sostuvo Morales.

"Se están buscando posibles alternativas para reconstruir lo que pasó, desde que salieron. Hay algunas compañías que han cooperado (con la entrega de los vídeos) y horas han tenido que ser a través de 'supeonas' (órdenes judiciales) para el proceso", agregó.

Las víctimas fueron identificadas como Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez. Sus cuerpos calcinados fueron encontrados dentro de un vehículo incendiado en la madrugada del miércoles pasado, en la carretera PR-927 de Humacao.

En aquel momento, Morales indicó que la escena era un lugar apartado, por lo que no tenían cámaras de seguridad en el área que captaran los hechos.

Según Morales, la Policía depende de comercios ubicados en las carreteras del área y destacó que los vídeos que analizados hasta el momento "sí" aportaron información a la pesquisa.

Aunque no tienen la confirmación de la identidad por parte del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), Morales aseguró que trabajan tomando en consideración las identidades ofrecidas por familiares de Velázquez y Peláez.

El vehículo incendiado era de la madre de una de las víctimas. Ambas estaban viviendo en Nueva York, pero estaban de visita en Puerto Rico.

El jefe del CIC de Humacao indicó que en la residencia donde estaba pernoctando Velázquez no hay cámaras de seguridad.

Lo más cercano que tienen hasta el momento es un vídeo publicado en las redes sociales de ambas compartiendo con dos personas. Morales dijo que son personas de interés en el caso, pero hasta el momento no han logrado obtener su identidad.

"Hacemos un llamado a quienes conozcan quiénes son esos individuos para que nos ayuden a dar con ellos", expresó Morales. "Es un vídeo que se compartió esa misma noche".

"No significa que sean sospechosos, pero son personas clave en la investigación porque estaban compartiendo en instancias bien cercanas a la muerte", añadió.

De otra parte, el oficial resaltó que han levantado "evidencia para ser sometida a análisis científico" de una "escena" distinta a la que encontraron los cuerpos en Humacao.

No obstante, no quiso detallar qué tipo de evidencia o dónde era la escena para no afectar la investigación.

Asimismo, señaló que "se han entrevistó varias personas" que "están cooperando".

"Estamos moviendo los recursos lo más rápido posible, asignando personal que está trabajando 12 y 14 horas diarias, con refuerzos de distintas unidades para las distintas áreas de la investigación, como análisis legal, de los vídeos y entrevistas. Tiempo que pasa, evidencia que se pierde", expresó Morales.

En días recientes, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) ha reclamado que las autoridades investiguen el ángulo de odio en el doble asesinato.

Uno de los portavoces, Pedro Julio Serrano, mostró escepticismo con la celeridad con que las autoridades trabajan el caso.