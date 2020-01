Guayanilla - Francisco Mercado todavía no conoce la causa de muerte de su esposa, Noelia Mercado, quien falleció esta madrugada en su residencia del barrio Quebradas de este municipio.

El hombre de 80 años aseguró que la mujer, con quien estuvo casado por más de tres décadas, no padecía de ninguna condición de salud y desmintió que su muerte haya sido por un infarto provocado tras el colapso de su casa, así como aseguraron dos fuentes del municipio.

Aún consternado, Mercado narró a lágrima viva lo sucedido.

“Nosotros estábamos en la guagua y le digo: ‘me voy pa’ dentro’… y ella no quería venir, y yo vine y me acosté y la dejé a ella en el carro”, expresó.

Señaló que luego de los temblores recientes decidieron dormir en el vehículo por temor a una roca que cayó dentro de la casa hace varios días a consecuencia de los temblores.

“Esta mañana cuando voy a buscarla al lado mío y no estaba, vengo al otro cuarto y tampoco estaba y entonces voy para el baño y estaba acostada en el piso, detrás de la puerta porque no podía abrir la puerta”, explicó.

La residencia de la familia fue afectada los pasados días por una piedra luego de un temblor. (Gerald López Cepero)

“Yo traté de empujar la puerta lo más que pude, pero no pude. Entonces fui donde los vecinos, que ella es enfermera en Ponce en el Hospital Damas, llamé a la Policía y vinieron, la sacaron y me dijeron que ella no tiene... (signos vitales), está muerta”, lamentó.

Inicialmente, trascendió en redes sociales que una ciudadana identificada como prima de la occisa, Francisca Irizarry, residente en el estado de la Florida, indicó que la muerte se debió al colapso de su residencia, lo que generó confusión. Luego, rectificó la información.

Más temprano la Policía había desmentido esta mañana que la muerte de la mujer estuviera relacionada con la estructura de la casa.

Luz Morell, oficial de prensa de la Comandancia de Ponce, indicó a este medio que en efecto la escena llegaron paramédicos que certificaron ausencia de signos vitales de Artruz Lugo.

Morell aseguró que la residencia no había colapsado como inicialmente indicaron los portavoces del Municipio de Guayanilla Daniel Hernández y Glidden López, así como la prima de la fallecida.

Hernández había dicho que la mujer murió mientras era desalojada de su casa tras una réplica registrada a eso de las 4:00 a.m.

Mientras, López aseguró que la mujer había sido auxiliada por sus vecinos.

"La señora Noelia Artruz Lugo se encontraba la madrugada de hoy en su baño cuando tras la réplica registrada a las 4:00 am su residencia colapsó", estableció el funcionario en declaraciones escritas.

Irizarry, por su parte, mostró sus condolencias a través del mensaje en la mencionada red social.

"Lamentablemente la casa de mi prima colapsó en Quebradas de Guayanilla. Quedó atrapada en el baño y desafortunadamente murió", escribió la pariente.