“A todo vapor” la investigación tras muerte de tres jóvenes en accidente de tránsito en Mayagüez

“Yo le puedo asegurar que se van a radicar cargos criminales en contra de José Enrique. ¿Cuándo? Es lo que no le puedo decir” , confirmó a El Nuevo Día , vía telefónica, el teniente Gualberto Cruz , director de la División de Patrullas de la Carretera de Mayagüez.

A preguntas de este medio, Cruz sostuvo que, por el momento, no puede confirmar ni negar si las autoridades y el Ministerio Público cuentan con testigos oculares.

No obstante, el teniente señaló que no puede precisar cuándo recrearán la escena, puesto a que aún falta evidencia por recopilar.

Según las autoridades, Martínez Rivera, el conductor del vehículo, supuestamente manejaba en estado de embriaguez al momento del incidente. De acuerdo con la Policía, el estudiante de ingeniería no quiso hacerse la prueba de aliento. Posteriormente, tuvo que someterse a una prueba de alcohol en la sangre por órdenes del tribunal.

“ Vamos a radicar cuando estemos seguros de que llevamos un caso sólido (...) Estamos a todo vapor. No nos vamos a detener”, aseguró el teniente.

¿Qué ocurrió?

El accidente de tránsito, que ha consternado a los puertorriqueños así como a la comunidad académica y deportiva, ocurrió a las 4:40 a.m. del pasado jueves.

Su madre, Dyhalmaris Hernández Torres, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook en el que recordó y agredeció a su hijo. “Hoy me levanto sin una parte de mí. Quisiera escribirle y no puedo, no habrá quien responda (...) Hoy te admiro más como hijo siempre tan respetuoso, noble y servicial. Vivo agradecida de cada mensaje de tus amigos ni te imaginas cuánto te aman y cómo tus consejos los guiarán. Tu legado de amor perdurará“, escribió en la publicación.