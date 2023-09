Luego de que una niña de ocho años se ahogara anoche en una piscina residencial de la urbanización Paisajes del Lago, en Luquillo, la Policía detalló que la abuela de la menor habría intentado rescatarla tras percatarse de lo que estaba ocurriendo.

Según comentó a El Nuevo Día el sargento Luis Orlando Fred Carrillo, director de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, la menor se encontraba en la piscina de la residencia compartiendo con su hermana gemela y la mujer, quien las presuntamente las vigilaba desde una silla en el lugar. Sin embargo, en un momento de la tarde, ambas niñas se empezaron a ahogar.

Es entonces cuando la abuela se lanza a la piscina para tratar de rescatar a las menores, pero, de acuerdo con la Policía, esta les indicó que no sabe nadar. En su intento, rescató a una de las niñas, pero no pudo salvar a la otra.

“Ahí llama al hijo para que él llegue a la casa. Él se tira a la piscina y saca a la nena, llaman al Servicio de Emergencias 9-1-1 y llega la ambulancia y trasladan a la nena al hospital”, detalló Fred Carrillo a este diario.

La menor había sido llevada al hospital Caribbean Medical Center, donde el personal médico brindó asistencia, pero no lograron recuperar signos vitales.

Anoche, el sargento había explicado que la Policía entrevistó a familiares de la menor para poder determinar los detalles del caso, aunque aclaró hoy, domingo, que la abuela no pudo ser entrevistada hasta esta mañana pues el impacto del incidente la afectó de tal manera que tuvo que ser sedada.

Por su parte, el Departamento de la Familia confirmó, mediante comunicado de prensa, que iniciaron una investigación tras el suceso.

“Según los expedientes de la agencia, la familia no tiene antecedentes de maltrato y las otras menores de ese núcleo familiar están en buen estado de salud y bajo la protección de su mamá. Nuestros profesionales del trabajo social ofrecerán los servicios de apoyo que esta familia necesite en este momento de tanto dolor”, leen las declaraciones de la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche.

“A los niños pequeños, no los pierda de vista; unos segundos pueden ser suficientes para que ocurra una tragedia. A los padres y madres de jóvenes, mantenga abierto los canales de comunicación y si tiene dudas de una actividad, acompáñelos; si usted u otro adulto responsable no puede ir, mejor no los autorice”, expresó, además, la secretaria.

Durante la pasada semana, se reportó otro incidente donde murió una menor de edad, de un año y cinco meses, en una piscina ubicada en una propiedad de alquiler a corto plazo, en Aguada. En ese caso, el Departamento de la Familia asumió la custodia de otro menor de 3 años, hermano de la niña fallecida.