Un accidente entre tres vehículos, incluyendo uno pesado, se registró en la tarde del miércoles a la altura del kilómetro 2.5 del expreso Ramón Baldorioty de Castro, en dirección de San Juan a Carolina, informó la Policía.

Al momento, se indicó que no se han reportado heridos y que el accidente no aparenta ser de gravedad. No obstante, ha provocado congestión vehicular en la zona, por lo que exhortan a tomar vías alternas.

El accidente se registró a las 5:23 p.m.