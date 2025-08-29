Al menos una persona herida tras explosión de una estufa en Patillas

Al menos una persona resultó herida este viernes luego de que una estufa supuestamente explotara en la barriada Oven, casa 50 Central, en Patillas.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 habría alertado a las autoridades sobre el incidente a las 12:41 p.m.

Aunque la Uniformada indicó que la explosión dejó a “personas heridas”, la portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que, al momento, la información apunta a que una persona resultó afectada.

“Una señora indicó que, cuando fue a prender la estufa, explotó”, comunicó Rosario.

De momento, se desconoce la causa de la explosión y si la persona perjudicada fue la mujer o algún otro individuo que se encontraba en el lugar de los hechos.