Últimas Noticias
29 de agosto de 2025
87°lluvia moderada
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Al menos una persona herida tras explosión de una estufa en Patillas

De momento, se desconoce la causa del incidente

29 de agosto de 2025 - 1:57 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 habría alertado a las autoridades sore el incidente a las 12:41 p.m. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Al menos una persona resultó herida este viernes luego de que una estufa supuestamente explotara en la barriada Oven, casa 50 Central, en Patillas.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 habría alertado a las autoridades sobre el incidente a las 12:41 p.m.

Aunque la Uniformada indicó que la explosión dejó a “personas heridas”, la portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que, al momento, la información apunta a que una persona resultó afectada.

“Una señora indicó que, cuando fue a prender la estufa, explotó”, comunicó Rosario.

De momento, se desconoce la causa de la explosión y si la persona perjudicada fue la mujer o algún otro individuo que se encontraba en el lugar de los hechos.

Personal de Bomberos estuvo en la escena.

Tags
Breaking NewsBomberos de Puerto RicoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
