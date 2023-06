El Municipio de Canóvanas se encuentra sumido en lo que su alcaldesa, Lornna Soto, llamó una “ola criminal”, aunque el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, lo catalogó como varios incidentes relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con el jefe policiaco, los problemas en el pueblo tienen su origen en el asesinato de un hombre la semana pasada.

“No es ola criminal como tal, son incidentes de estos mismos grupos criminales que están haciéndose daño entre ellos mismos. La semana pasada hubo un incidente donde murió un individuo y basado en eso fue que posteriormente fueron a hacer unos disparos en una residencia”, explicó López Figueroa en entrevista con El Nuevo Día.

El caso al que hizo referencia ocurrió el pasado 6 de junio cuando un hombre de 24 años fue abatido por varios gatilleros mientras celebraba un cumpleaños en una residencia que ubica en el sector Monte Verde, en el barrio San Isidro, de ese municipio. Además, fueron heridos otros tres individuos y, posteriormente, se ocupó un vehículo en el que se corroboraba si le pertenecía al artista Bryant Myers.

Sin embargo, Soto reiteró a través de un comunicado de prensa que se trataba de una crisis de seguridad pública y sostuvo una reunión con los distintos componentes de seguridad del gobierno estatal, incluido el comisionado de la Policía, para poder atenderla

“Consciente de la necesidad de detener esta ola de violencia y criminalidad, ayer se activó a la Policía Municipal en turnos de 12 horas para garantizar una presencia policial constante y reforzada en las áreas más afectadas. Esta medida permitirá una mayor vigilancia y una respuesta inmediata ante cualquier incidente criminal. Además, se han cancelado las vacaciones del personal policial municipal para asegurar una fuerza policial adecuada y en pleno funcionamiento durante este periodo crítico”, dijo la alcaldesa en declaraciones escritas, donde mencionó otras medidas que tomarían desde la Policía Municipal de Canóvanas para atajar la criminalidad.

Por su parte, López Figueroa reveló que ya la Policía estatal sabe “quiénes son las personas que cometieron los hechos, a quiénes están vinculados, a qué grupo criminal responden y todo eso se está trabajando con diversas estrategias”.

“Son personas de interés en diferentes casos y vamos a trabajar para poder encausarlos… Hay personas que tienen cargos anteriores, hay personas que no tienen, pero que como se mantienen en una actividad criminal continua, pues sabemos”, apuntó el comisionado, aunque no entró en detalles sobre sus identidades para no comprometer la investigación.

Cuestionado por este medio si prontamente estarían ejecutando los arrestos de estas personas, el comisionado comunicó que aún no.

“Estamos dando curso a los planes de trabajo que ya estaban establecidos... pero yo sé que pronto voy a tener resultados”, respondió.

Finalmente, tanto Soto Villanueva como López Figueroa hicieron un llamado de cooperación a la ciudadanía del pueblo para que reporten cualquier acto delictivo a las autoridades pertinentes con el fin de poder detener la proliferación de la criminalidad.

“A los ciudadanos, que estén tranquilos, que estamos trabajando con esta situación. Cualquier información que entienda nos puede ayudar a este tipo de investigación llamen al 787-343-2020 y, de inmediato, vamos a corroborar toda información que baje relacionado a estos individuos que están cometiendo estos actos delictivos. La respuesta va a ser inmediata”, exhortó López Figueroa.

Este medio solicitó una entrevista con la alcaldesa de Canóvanas, pero al momento, no ha sido posible.