29 de octubre de 2025
82°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos personas y otras tres resultaron heridas en tiroteo registrado en Toa Baja

El incidente violento se reportó frente a una barbería

29 de octubre de 2025 - 6:40 PM

Updated At

Actualizado el 29 de octubre de 2025 - 6:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que identificaron múltiples casquillos de bala en la escena. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos personas fueron asesinadas, y al menos otras tres resultaron heridas, durante un tiroteo registrado frente a una barbería ubicada en la avenida Ramón Ríos Román en Toa Baja, confirmó la Policía.

“La escena es extensa, muchos casquillos de bala frente a la farmacia y hacia los lados”, confirmó el coronel Rafael Rosa Córdova, comandante auxiliar del área de Bayamón.

El oficial añadió que las autoridades entienden, de momento, que los dos hombres salían de la barbería cuando ocurrió el tiroteo.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) están en la escena, añadió Rosa Córdova.

Al momento, la Policía no ofreció la identidad de las dos víctimas, ni de los heridos. Tampoco se indicó el estado de salud de los heridos.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoToa BajaBalaceras
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
