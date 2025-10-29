Asesinan a dos personas y otras tres resultaron heridas en tiroteo registrado en Toa Baja

Dos personas fueron asesinadas, y al menos otras tres resultaron heridas, durante un tiroteo registrado frente a una barbería ubicada en la avenida Ramón Ríos Román en Toa Baja, confirmó la Policía.

“La escena es extensa, muchos casquillos de bala frente a la farmacia y hacia los lados”, confirmó el coronel Rafael Rosa Córdova, comandante auxiliar del área de Bayamón.

El oficial añadió que las autoridades entienden, de momento, que los dos hombres salían de la barbería cuando ocurrió el tiroteo.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) están en la escena, añadió Rosa Córdova.

Al momento, la Policía no ofreció la identidad de las dos víctimas, ni de los heridos. Tampoco se indicó el estado de salud de los heridos.