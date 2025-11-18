Asesinan a tiros a un hombre en Hatillo
Originalmente, las autoridades fueron alertadas sobre una persona herida de bala
18 de noviembre de 2025 - 11:40 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en Hatillo.
El crimen fue reportado a las autoridades a eso de las 11:05 a.m., en la calle Elena Delgado, sector Donate, en el barrio Capá.
Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Pero, posteriormente, los agentes confirmaron que la víctima había fallecido.
El caso quedó a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales para la región de Arecibo.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 428 asesinatos en lo que va de este año; 403 menos que los registrados a la misma fecha en el 2024.
