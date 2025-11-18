Asesinan a tiros a un hombre en Hatillo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en Hatillo.

El crimen fue reportado a las autoridades a eso de las 11:05 a.m., en la calle Elena Delgado, sector Donate, en el barrio Capá.

Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Pero, posteriormente, los agentes confirmaron que la víctima había fallecido.

El caso quedó a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales para la región de Arecibo.