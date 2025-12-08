Asesinan a un hombre en el interior de una farmacia en Humacao
El incidente se reportó en la noche de este domingo
8 de diciembre de 2025 - 11:06 PM
8 de diciembre de 2025 - 11:06 PM
Un hombre fue asesinado en la noche de este domingo en el interior de una farmacia ubicada en Humacao, indicó la Policía en declaraciones escritas.
El informe preliminar resaltó que llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportaron disparos en los alrededores y el interior de una farmacia Walgreens en la avenida Nicanor Vázquez.
Al llegar, lo agentes encontraron el cuerpo de un hombre, en uno de los pasillos, que falleció tras recibir varias heridas de proyectil de bala.
De momento, la Uniformada no ofreció la identidad de la víctima.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao está a cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: