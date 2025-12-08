Asesinan a un hombre en el interior de una farmacia en Humacao

Un hombre fue asesinado en la noche de este domingo en el interior de una farmacia ubicada en Humacao, indicó la Policía en declaraciones escritas.

El informe preliminar resaltó que llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportaron disparos en los alrededores y el interior de una farmacia Walgreens en la avenida Nicanor Vázquez.

Al llegar, lo agentes encontraron el cuerpo de un hombre, en uno de los pasillos, que falleció tras recibir varias heridas de proyectil de bala.

De momento, la Uniformada no ofreció la identidad de la víctima.