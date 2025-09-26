Asesinan a un hombre en incidente reportado en Santurce
El cuerpo del occiso fue hallado en un área verde
26 de septiembre de 2025 - 9:48 AM
Un hombre fue asesinado, este viernes, en la calle del Parque, final de la parada 22, en Santurce, informó la Policía.
El comunicado preliminar de la Uniformada sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona en el pavimento.
Al llegar los agentes a la escena, encontraron, en el área verde, el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.
De momento, la Policía desconoce las circunstancias que rodean los hechos.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión a la fiscal de turno, se encuentran a cargo de la pesquisa.
