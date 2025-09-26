Asesinan a un hombre en incidente reportado en Santurce

Un hombre fue asesinado, este viernes, en la calle del Parque, final de la parada 22, en Santurce, informó la Policía.

El comunicado preliminar de la Uniformada sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona en el pavimento.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron, en el área verde, el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.

De momento, la Policía desconoce las circunstancias que rodean los hechos.