Asesinan a una adolescente en Aibonito

Una menor de edad fue asesinada en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este lunes en Aibonito.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:55 a.m., cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, aledaño al casco urbano.

Según información preliminar, una llamada recibida desde una institución médica alertó a las autoridades sobre la situación.

El informe policiaco indica que “dos menores de aproximadamente 16 años (una fémina y un masculino) habían llegado al lugar con heridas de arma blanca”.

“La adolescente falleció a causa de las heridas, mientras que el herido se encuentra en condición de cuidado”, agregó el comunicado de la Uniformada.

Ninguno de los dos fue identificado de inmediato.

“Hubo una actividad ayer de cierre de verano. Posteriormente se congregó una multitud de personas ahí”, dijo el capitán Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, en entrevista con TeleOnce en la escena.

“Se suscitó una discusión y pelea entre personas menores de edad y el resultado fue que una joven de 16 años resultó herida de arma blanca, y un varón. Ambos fueron atendidos en el hospital Menonita, donde el médico certificó su muerte”, agregó.

Mientras, el capitán dijo a WAPA-TV en la escena que familiares de las víctimas llegaron al lugar de los hechos para tratar de ayudarles. Luego, en horas de la mañana, esas personas y varios de los testigos estaban siendo entrevistados por los oficiales a cargo del caso.

Agentes adscritos al CIC de Aibonito, junto con la fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.