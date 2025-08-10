Vehículo sale de la vía de rodaje y cae en un cuerpo de agua en Naguabo

Un vehículo cayó este domingo en un cuerpo de agua aledaño a la PR-191 en Naguabo.

La Policía indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 12:58 p.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando llegaron los paramédicos, las dos personas que viajaban en el vehículo estaban en condición estable y se negaron a recibir asistencia médica.

La información preliminar no detalla qué causó que el vehículo se saliera de la vía de rodaje.