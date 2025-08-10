Vehículo sale de la vía de rodaje y cae en un cuerpo de agua en Naguabo
Las dos personas que estaban a bordo están en condición estable
10 de agosto de 2025 - 3:06 PM
Un vehículo cayó este domingo en un cuerpo de agua aledaño a la PR-191 en Naguabo.
La Policía indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 12:58 p.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Cuando llegaron los paramédicos, las dos personas que viajaban en el vehículo estaban en condición estable y se negaron a recibir asistencia médica.
La información preliminar no detalla qué causó que el vehículo se saliera de la vía de rodaje.
Por su parte, el Municipio de Naguabo informó que personal de Manejo de Emergencias gestionaba la remoción del mismo.
