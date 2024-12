Aún se desconoce la causa y manera de muerte en Dorado de hombre asiático que estaba de visita en Puerto Rico

¿Ritual religioso?

En una entrevista previa con este medio, Ramos expuso que, previo al descubrimiento del cadáver, el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió tres llamadas, a eso de las 4:00 a.m., informando sobre una situación de salud en esa residencia. No obstante, cuando las autoridades llegaron a investigar, no encontraron algún incidente que apuntara a problemas entre las personas que estaban en el lugar.

“A las 9:08 a.m. se recibe otra llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y la Policía regresa al lugar y en espera de que se lograra el acceso a la residencia, se comunican nuevamente al 9-1-1 sobre una persona que necesitaba asistencia médica en el mismo lugar, pero todavía la Policía y los paramédicos estaban esperando el acceso a la residencia. No es hasta las 9:30 a.m. a 9:35 a.m. que se le da acceso a la ambulancia y a la Policía”, detalló el investigador.