28 de agosto de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan confirmar si un cuerpo encontrado en Bayamón guarda relación con el caso de feminicidio en Patillas

La corroboración estará sujeto a exámenes periciales del Instituto de Ciencias Forenses

28 de agosto de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:48 de la tarde del miércoles alertó a las autoridades sobre el cadáver, encontrado en la calle A de la mencionada barriada. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Personal del Instituto de Ciencias Forenses tendrá a su cargo confirmar o descartar si un cuerpo encontrado en Bayamón corresponde a una persona que es buscada como de interés con relación al asesinato de una mujer este miércoles en Patillas.

La Policía informó que el hallazgo del cuerpo de un hombre se produjo en la tarde de ayer, miércoles, tirado sobre el pavimento en una calle de la barriada Vista Alegre.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:48 p.m. alertó a las autoridades sobre el cadáver, encontrado en la calle A de la mencionada barriada.

Al llegar, los agentes hallaron el cuerpo de un hombre que todavía no ha sido identificado, pero quien fue descrito como de aproximadamente 40 a 50 años, de tez blanca, cabello rapado, camisa color negro, pantalón corto estilo mahón y tatuajes en ambos brazos.

De inmediato se desconocía la causa de muerte, pues el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

Este medio supo que, de forma preliminar, surgió la sospecha de una posible relación con el caso de Patillas porque el cuerpo de la persona tiene características similares - incluyendo varios tatuajes - a las de José A. Virola Álamo, expareja de Claribel Montes Alicea, una mujer de 40 años, quien fue asesinada en la madrugada del miércoles en el sector Villa Pesquera, del barrio Bajos, en Patillas.

El teniente Edwin Goden Cordero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, indicó que al momento no tienen confirmación.

“Se estarán haciendo las gestiones para que sea identificado. Como llegó a Forenses, ya le corresponde a su personal y a un familiar que verifique si realmente es la persona”, explicó Goden Cordero, quien dijo que desde han continuado buscando información para dar con su paradero.

“Comoquiera, seguimos en la búsqueda porque no vamos a descartar una búsqueda y luego resulte que (el cuerpo hallado en Bayamón) no sea la persona que estamos buscando”, añadió.

Con relación al feminicidio, Montes Alicea solicitó una orden de protección en diciembre y luego, en enero, acudió al tribunal para retirarla.

“Ellos habían tenido una relación de seis meses, el año pasado, que terminó en el mes de diciembre, pero de la información surge que mantenían contacto en los últimos meses”, dijo Goden Cordero, ayer.

Virola Álamo era investigado bajo sospecha de actos de violencia de género, pero la pesquisa se detuvo luego que Montes Alicea desistió de cooperar con las autoridades.

Según el teniente, Virola Álamo tiene un “amplio expediente criminal” ante a las autoridades por otros casos, como violaciones a la Ley de Armas, Vehículos Hurtados y agresiones.

“Por eso solicitamos a la ciudadanía que nos ayude para dar con su paradero”, enfatizó el director del CIC de Guayama.

La Policía presume que el hombre se transportaba en un auto Hyundai gris, de 1995, con la tablilla GPR-659, propiedad de la hija de la víctima.

