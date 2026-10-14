Ciberataques afectan a cadenas de supermercados europeas

Una serie de ciberataques causaron trastornos en cadenas de supermercados europeas, lo que afectó a los sistemas de refrigeración de cientos de tiendas en Francia y obligó a una importante cadena de supermercados a cerrar sus sitios web destinados a clientes de Europa y Estados Unidos.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, informó el martes al Parlamento que alrededor de 700 de los 10,000 supermercados del país se vieron afectados. Afirmó que no había riesgo para el abastecimiento de alimentos en Francia, pero reconoció que el ataque “afecta el corazón de nuestra seguridad alimentaria”.

“Fue una llamada de atención para todos”, dijo.

Por otro lado, el gigante holandés de supermercados Ahold Delhaize informó el martes que estaba trabajando para restablecer los sistemas que había desactivado tras lo que describió como un problema de seguridad. La empresa indicó que sus tiendas —incluidas Albert Heijn en los Países Bajos, Delhaize en Bélgica y Stop & Shop, Food Lion y Giant en Estados Unidos— permanecían abiertas, pero los sitios web de esas marcas seguían sin estar disponibles el martes.

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Ahold Delhaize afirmó que no tenía evidencia de que se hubieran robado datos de clientes o empleados.

La Fiscalía de París informó el martes que su unidad de delitos cibernéticos estaba investigando el ataque a gran escala en Francia, incluyendo la magnitud de los daños causados por los alimentos eyectados y los incendios reportados. Según BFM-TV, los hackers forzaron un ciclo continuo de descongelación y ajustaron las temperaturas hasta los 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) en los sistemas de refrigeración de las tiendas.

El grupo francés de supermercados Groupement Mousquetaires, que cuenta con más de 4,000 tiendas en toda Europa, informó que 300 de sus tiendas Intermarché y Netto se vieron afectadas. Algunas vitrinas de alimentos refrigerados y congelados seguían sin funcionar el martes.

Dominique Schelcher, director ejecutivo de la cadena francesa de supermercados Cooperative U, dijo que 80 de las 2,000 tiendas de la empresa se vieron afectadas. La mayoría logró evitar interrupciones en la refrigeración, pero algunas tuvieron que desechar alimentos, según indicó en una publicación en X.

“Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos es un ataque a la cadena de suministro alimentario francesa. Es algo sin precedentes, extremadamente grave e inaceptable”, afirmó Schelcher.

Los supermercados Carrefour y Monoprix también se vieron afectados.

Los proveedores afirman que los sistemas franceses podrían estar obsoletos

La agencia de ciberseguridad del gobierno francés informó el martes que estaba “al tanto de numerosas brechas de seguridad” relacionadas con módulos de control remoto para sistemas de refrigeración fabricados por la empresa danesa Danfoss y por la estadounidense Copeland.

Danfoss informó el lunes que la mayoría de los sistemas afectados eran productos antiguos que ya no recibían actualizaciones de software ni de seguridad, y que estaba colaborando con los clientes afectados para minimizar los daños.

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“Danfoss lleva mucho tiempo recomendando a sus clientes que mantengan los sistemas compatibles actualizados con la última versión de firmware, así como que operen protegidos por un firewall”, afirmó la empresa.

En un informe publicado en agosto, la empresa estadounidense de ciberseguridad Claroty identificó vulnerabilidades en las plataformas Danfoss AK-SM 800A y Copeland XWeb Pro, que se utilizan para administrar la infraestructura de refrigeración en supermercados, almacenes y otras instalaciones.

Por ejemplo, Claroty señaló que se podía acceder directamente desde la Internet pública a “numerosos controladores” que utilizaban el sistema de Danfoss, lo que los dejaba totalmente expuestos a ciberataques. Sin embargo, señaló que, desde entonces, Danfoss y Copeland habían solucionado esas vulnerabilidades.

Copeland dijo el martes que se había identificado una vulnerabilidad en “una generación de controladores que ya no se fabrica y que está al final de su vida útil”, y que estaba trabajando con los clientes afectados.

Christopher Whyte, profesor asociado de seguridad nacional y preparación para emergencias en la Universidad Commonwealth de Virginia, dijo que “no es muy difícil” llevar a cabo un ataque de ese tipo.

“Parece casi seguro que lo que pasó aquí fue que estos controles quedaron expuestos a la red más amplia que utiliza el supermercado”, dijo Whyte.

Los ataques similares contra sistemas de agua, infraestructura eléctrica y otros tipos de operaciones físicas han sido bastante comunes durante años, y a menudo provienen de Irán y otros actores estatales, señaló Whyte. Durante el verano, Minnesota y Michigan informaron de ciberataques contra los sistemas de agua de sus estados.

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Whyte señaló que los ataques a los sistemas de refrigeración no son algo sin precedentes. El mes pasado, Stars and Stripes informó que tres agencias militares estaban investigando fallas en los sistemas de refrigeración de los economatos militares de Estados Unidos que ocurrieron con pocos días de diferencia. El martes, Associated Press dejó un mensaje solicitando comentarios sobre ese caso a la Oficina de Campo Cibernética de la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos.

Sin embargo, Whyte señaló que la magnitud del ataque francés y el hecho de que, al parecer, no hubiera ninguna demanda de rescate ni robo de información, hacían que esta situación fuera inusual.

La IA podría aumentar la frecuencia de los ciberataques, según los expertos

El martes no estaba claro si el ciberataque francés había involucrado inteligencia artificial. Sin embargo, los avances en IA han contribuido a un aumento de los incidentes de ciberseguridad, afirmó Varun Chandrasekaran, profesor adjunto de ingeniería eléctrica e informática en la Facultad de Ingeniería Grainger de la Universidad de Illinois.

Chandrasekaran señaló que también existe la posibilidad de que el ataque se haya producido a raíz de un experimento que estaba llevando a cabo un laboratorio de IA —al igual que ocurrió con la intrusión de OpenAI en el sitio web de un departamento de salud australiano el mes pasado—. Afirmó que, sin duda, la gente debe esperar un aumento de este tipo de ciberataques en el futuro debido a la IA.

Sin embargo, Chandrasekaran señaló que la inteligencia artificial también podría ser útil para prevenir este tipo de ataques.