El Municipio de Yabucoa clausuró temporalmente la carretera PR-3 luego que parte de la vía de rodaje colapsó en la tarde de hoy, jueves, a causa de un socavón provocado por las lluvias que afectan al pueblo, y a gran parte de Puerto Rico, desde la tarde de ayer, miércoles.

Miguel Flores Figueroa, director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Yabucoa, explicó a El Nuevo Día que la PR-3 se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso en lo que culmina el evento de lluvias provocado por la interacción entre una vaguada y una onda tropical que, se espera, deposite cantidades sustanciales de precipitación hasta el fin de semana.

“Un tramo de la carretera se desprendió por completo y determinaron cerrar el tránsito hasta que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) pueda hacer las reparaciones correspondientes. En estos momentos la carretera no es segura para el tránsito. Este incidente es nuevo, pues la carretera no sufrió daños durante el huracán Fiona”, resaltó Flores Figueroa vía telefónica.

El director de la OMME de Yabucoa resaltó que, con toda probabilidad, el socavón ocurrió debido a la saturación del terreno por las lluvias del ciclón categoría 1 con la precipitación provocada por la interacción entre la vaguada y la onda tropical.

“Es muy probable que lleva algún tiempo escarbando, el agua en las cunetas. Es probable que eso fue lo que provocó que colapsara la carretera. En la escena se encuentra un empleado del DTOP que estaba esperando por la llegada del supervisor para determinar cómo van a realizar los trabajos (de reconstrucción)”, sostuvo el funcionario.

La carretera PR-3 se mantendrá cerrada hasta que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) pueda llevar a cabo las labores de reparación. (Suministrada)

El colapso parcial de la vía de rodaje de la PR-3, a la altura del kilómetro 100.6, se unió al derrumbe, reportado en la mañana, de un puente en la carretera 920 que dejó a unas 400 familias del barrio Jácanas sin su vía principal de tránsito.

Por su parte, Flores Figueroa dijo que la lluvia no ha parado en la zona de Yabucoa por las pasadas dos a tres horas y que se mantienen monitoreando los cuerpos de agua principales que atraviesan el municipio, pues todos están en niveles altos y cerca de desbordarse.

“Hemos recibido llamadas alertando sobre desprendimientos en varias carreteras como, por ejemplo, en Calabazas Adentro, y el sector La Virgencita del barrio Jácanas. Aunque el tránsito está fluyendo en esas zonas (donde se reportaron desprendimientos), está bien peligroso para los residentes”, subrayó Flores Figueroa.

“También estamos monitoreando de cerca el río Guayanés y las quebradas Aguas Largas y De Méndez, pues están cerca del nivel de desbordamiento. Aquí no ha parado de llover por las pasadas dos horas, se mantiene lloviznando, y es probable que el río Guayanés se salga de su cauce en las próximas horas. Por eso exhortamos a las personas a mantenerse en sus hogares, que no salgan si no tienen necesidad, pues hay muchas carreteras con desprendimientos y es bien peligroso. Es mejor que se mantengan en sus hogares, pues el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) nos indicó que las lluvias continuarán, probablemente, hasta el sábado”, resaltó Flores Figueroa, quien añadió que, durante Fiona, la quebrada De Méndez provocó inundaciones en la urbanización Jardines de Yabucoa.