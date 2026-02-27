Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Cierran PR-2 en dirección de San Germán a Sabana Grande por accidente con vehículo que transportaba cilindros de gas

Las autoridades exhortan tomar vías alternas

27 de febrero de 2026 - 6:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ayer, viernes, a las 9:00 p.m. un conductor que se detuvo en el paseo de emergencias de la carretera PR-2, en dirección de San Germán hacia Hormigueros, se bajó de su vehículo y fue arrollado por un auto que huyó de la escena. (Archivo)
En el lugar, se encuentran agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, en coordinación con personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y el Cuerpo de Bomberos.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La carretera PR-2 en dirección de San Germán a Sabana Grande se encuentra cerrada mientras las autoridades investigan un accidente reportado esta madrugada con un vehículo que transportaba cilindros de gas.

El incidente se reportó en dicha vía a la altura de los cines en San Germán, indica el informe preliminar.

En el lugar, se encuentran agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, en coordinación con personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y el Cuerpo de Bomberos.

Breaking NewsSabana GrandeSan Germán
Redacción El Nuevo Día
