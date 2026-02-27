Cierran PR-2 en dirección de San Germán a Sabana Grande por accidente con vehículo que transportaba cilindros de gas
Las autoridades exhortan tomar vías alternas
27 de febrero de 2026 - 6:57 AM
La carretera PR-2 en dirección de San Germán a Sabana Grande se encuentra cerrada mientras las autoridades investigan un accidente reportado esta madrugada con un vehículo que transportaba cilindros de gas.
El incidente se reportó en dicha vía a la altura de los cines en San Germán, indica el informe preliminar.
En el lugar, se encuentran agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, en coordinación con personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y el Cuerpo de Bomberos.
