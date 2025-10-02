Consultan con Fiscalía la radicación de cargos contra sospechoso de asesinar a su madre en Toa Baja

La Policía consulta este jueves con la Fiscalía de Bayamón la radicación de cargos contra un hombre de 60 años, detenido en relación al asesinato de su madre de 82 años en Toa Baja.

Los hechos fueron reportados en horas de la tarde, en la calle Bélgica, sector Pájaros, del barrio Candelaria, donde los oficiales hallaron sin vida el cuerpo de la víctima, identificada como Sonia Rivera Morales.

De acuerdo con la información preliminar, el sujeto supuestamente habría confesado el crimen, que fue notificado a las autoridades a través de una llamada que alertó sobre “una agresión grave”.

Cuando los agentes llegaron a la residencia, encontraron en el área del patio el cuerpo de la mujer “con varias heridas de arma blanca que le ocasionaron la muerte”, informó la Policía en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

“En relación con el caso, se arrestó a un hombre”, quien “está en la espera de la posible radicación de cargos”, agregó.

De inmediato, no se estableció el móvil de los hechos, mientras que el individuo tiene expediente criminal por un caso previo de “agresión atenuada”.

De la pesquisa preliminar se desprende que el agresor le causó a la octogenaria varias heridas en diferentes partes del cuerpo con un machete, que se sospecha es el que se encontró en la escena.

Durante este jueves, las autoridades esperaban tomar declaraciones juradas de testigos y verificar cámaras de seguridad que pudieran haber captado los hechos, para la radicación de cargos.