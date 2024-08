Cuerpo de hombre encontrado en residencia de la antigua base naval Ramey en Aguadilla no presenta señales de violencia

“No había señales de violencia visibles, todo estaba en orden”, explicó Camacho Vélez en referencia a que en la escena no había sangre ni casquillos de bala, y que el cuerpo no mostró alguna herida visible. “Preliminarmente pudiéramos decir que no es una muerte violenta, pero, como el cuerpo no se pudo examinar bien en la escena (par)a ver si tenía una herida visible, dependemos de lo que diga el patólogo”.