Dan el último adiós a Eliezer Ramos Vélez, policía asesinado en el residencial Sabana Abajo en Carolina

Trujillo Alto - Entre desgarradores llantos y con la promesa de que su legado no será olvidado, familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez , asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo , en Carolina .

“Hemos llegado al camposanto para dar cristiana sepultura al sargento Eliezer Ramos Vélez... Dios responde a sus oraciones y podemos decir que el sargento no murió, cerró los ojos aquí para encontrarse con su señor y salvador”, dijo el capellán Moisés Román.

A preguntas de El Nuevo Día, instó a los ciudadanos a romper “el código del silencio, que es lo que está dificultando el que podamos nosotros radicar casos (y) no estamos hablando de este caso particular de Eliezer, sino muchos que tenemos (y que no se pueden radicar) por falta de cooperación ciudadana porque le hemos entregado nuestra isla, nuestra comunidad, a los pocos que están haciendo daño”.