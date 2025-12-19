Dos sujetos a bordo de una motora realizan un “carjacking” en Yabucoa

Dos individuos a bordo de una motora perpetraron un “carjacking” contra una mujer de 36 años en la noche del jueves en la calle España, de la urbanización Jardines Real, en Yabucoa.

El informe de la Policía sostiene que, mientras la perjudicada llegaba a su residencia en su Kia Sportage gris oscura, año 2020, con tablilla JMB-020, se le acercaron dos sujetos quienes viajaban en una motora.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, la despojaron de su vehículo.

Tras el robo, la víctima resultó ilesa físicamente y los asaltantes abandonaron el lugar con rumbo desconocido.