Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos sujetos a bordo de una motora realizan un “carjacking” en Yabucoa

Una mujer de 36 años fue interceptada por los asaltantes mientras llegaba a su residencia

19 de diciembre de 2025 - 7:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre se querelló a las 5:53 p.m. de ayer, domingo.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao, entidad que continuará con la pesquisa. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos individuos a bordo de una motora perpetraron un “carjacking” contra una mujer de 36 años en la noche del jueves en la calle España, de la urbanización Jardines Real, en Yabucoa.

El informe de la Policía sostiene que, mientras la perjudicada llegaba a su residencia en su Kia Sportage gris oscura, año 2020, con tablilla JMB-020, se le acercaron dos sujetos quienes viajaban en una motora.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, la despojaron de su vehículo.

Tras el robo, la víctima resultó ilesa físicamente y los asaltantes abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao, quienes continuarán con la pesquisa.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
